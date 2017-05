Eldebrink turkisk mästare med Yakin Dogu – vann avgörande finalen efter galen dramatik

Yakin Dogu Universitesi är turkiska mästare efter att ha på hemmaplan slagit Fenerbache i en osannolikt dramatisk femte och avgörande final på onsdagen.

Lagen följdes åt, men hade sina perioder av övertag i matchen.

Yakin Dogu låg under med 23–30 i med fyra minuter kvar av första halvlek, men vände till 37–35 innan halvtidsvilan.

Å andra sidan ledde Elin Eldebrinks lag med tio poäng i mitten av tredje perioden, när Fenerbache började hämta in. Eldebrink satte ett tufft hoppskott för två poäng mitt under Feners upphämtning, men kunde inte hindra gästerna att komma ikapp till 55–55 i slutronden.

Yakin Dogu fick en bra start på fjärde perioden och man funderade lite på om det var guldstöten som Elin Eldebrink satte in när hon borrade i en trea till 68–61 drygt tre minuter in i perioden.

Men sen tog det stopp för Elin Eldebrink och hennes lag. Kayla McBride missade, Quanitra Hollingsworth missade och Fenerbache gjorde poäng. Tolv raka, vilket gjorde att Yakin Dogu låg under med 68–73 med två minuter kvar att spela.

Men två trepoängsspel av Kayla McBride (en trea plus tre straffkast) gav Yakin Dogu 74–75 med knappa minuten kvar. Och i Fenerbachs nästa anfall missade laget två skott, tog två offensiva returer, men blev till slut stoppade av skottklockan.

Då återstod 20 sekunder – och en sista chans för Yakin Dogu att vinna matchen. Och med tre sekunder kvar hittade Courtney Vandersloot in till Hollingsworth för två enkla poäng under korgen. Fenerbache tog en sista time out – och lyckades ställa Candace Parker på straffkastlinjen. Men storstjärnan missade båda kasten och Yakin Dogu var mästare.

Elin Eldebrinks magiska trippel – klubben har ju sedan tidigare vunnit turkiska cupen och Europcup – är därmed ett faktum.

Elin Eldebrink spelade i stort sett hela fjärde perioden, förutom att hon blev utbytt under slutsekunderna för att Yakin Dogu skulle kunna försvara sig med ett större lag.