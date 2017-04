Eldebrink historisk – vann Eurocup

Yakin Dogu hade med sig 73-69 från den första finalen. Under kvällens retur mot turkiska ligakonkurrenten Bellona Agu fick svenskans lag en tuff start och låg under med 12-25 efter den första perioden. Yakin Dogu jobbade sig sedan sakta in i matchen och den sista perioden blev en succé. Enligt SVT stod Eldebrink själv för åtta assist och kan nu lägga ytterligare en titel på meritlistan.