Basketstjärnan från Södertälje hyllar protesterna i USA: "Svarta blir inte behandlade som vita"

Amanda Zahui från Södertälje gjorde succé i sin första match för Tjeckiska Prag, men i somras spelade hon med New York Liberty i WNBA. Ett lag som tidigt protesterade mot de orättvisor som råder i det amerikanska samhället.

En kamp som fått stor medial uppmärksamhet på sistone, bland annat på grund av att allt fler spelare i NFL valt att sitta ner på ett knä när den amerikanska nationalsången spelats.

Och under finalerna som just nu spelas i den amerikanska ligan så har Los Angeles Sparks valt att stanna i omklädningsrummet när nationalsången spelas, och motståndarlaget Minnesota Lynx har stått i armkrok under densamma.

Något som nu hyllas av Basketstjärnan från Södertälje:

– Jag ser protesterna i WNBA som sammanhållning. Det är oerhört starkt av både LA Sparks och Minnesota Lynx att använda den plattform som de nu står på under finalerna, säger Zahui till SVT Sport och fortsätter:

– Min inställning är att vi ska göra vad vi kan för att hålla fokus på problemet, och försöka lösa det. Problemet är, och har alltid varit, att svarta runt om i världen inte blir behandlade som vita.