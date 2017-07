Basketstjärnan från Södertälje bland första idrottarna i New York Pride: "En självklarhet"

Amanda Zahui från Södertälje spelar numera i New York Liberty.

Under prideparaden i New York klev laget in som första idrottsklubb någonsin och gick i paraden – tillsammans med 40 000 andra i tåget och en stor mängd åskådare.

– Det är förstås viktigast för de som tillhör hbtq-rörelsen att gå i paraden, men det är också viktigt för oss alla att stå upp för människors lika värde, säger Zahui till SVT.

– Vi såg otroligt många vackra människor som är bekväma med vilka de är. Det var verkligen inspirerande och jag är otroligt tacksam över att ha fått vara med. Det var en självklarhet för oss att delta och vi fick jättepositiv feedback efteråt. Flera NBA-spelare tackade, och stöttade oss, på twitter.