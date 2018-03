Amerikanskorna på bänken – då gjorde Frida Eldebrink säsongens match för Botas

Här finns dina lokala sportnyheter på sociala medier:

► Gilla LT-sporten på Facebook

► Följ LT-sporten på Twitter

Axelskadan från slutet av förra säsongen, som besvärade Frida Eldebrink en bra bit in på hösten 2017, är historia. Det visar den svenska landslagsstjärnan med all önskvärd tydlighet just nu.

När Botas amerikanska stjärnor Chelsea Gray och Kiah Stokes satt på bänken under hela mötet med OGM Orman tog Eldebrink över showen.

Den svenska landslagsguarden sköt 32 poäng på 39 minuter och orkade vara högeffektiv trots att hon nästan spelade hela matchen, som Botas vann med 84–79.

30-åringen satte 10 av 19 skott från golvet och hela fem av tio treor. Dessutom adderade Eldebrink sju assister och sex returer. Över säsongen snittar hon nu 14,1 poäng, 3,4 returer och 3,7 assister och nästan 39 procent från trepoängslinjen.

Botas är efter den senaste segern fyra i den turkiska ligan och gör upp om fjärdeplatsen och hemmaplansfördel i kvartsfinalen med Besiktas, Mersin och Cukurova.

Elin Eldebrinks Yakin Dogu toppar tabellen och om slutspelet skulle börja i dag kan tvillingsystrarnas vägar korsas redan i semifinalerna.