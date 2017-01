Stormvarning – redan problem med strömmen i Hölö – Telge har höjt beredskapen

Strax före halv ett skadades en luftledning i Hölö av blåsten. Följden blev att 408 elkunder blev utan ström.

Vid halv två hade alla utom ett tjugotal fått tillbaka strömmen, de beräknas dock få tillbaka strömmen inom tre timmar.

Men räkna med fler störningar.

SMHI har gått ut med en så kallad klass 2-varning för snö och hårda vindar över framför allt västverige. Men även i Sörmlands och Stockholms län varnas för mycket kraftiga vindbyar.

Troligen är det en försmak av det som Hölöborna fått känna på.

Enligt LT:s vädertjänst Foreca kan det bli stormstyrka i byarna även i Södertäljetrakten.

– Det är blåsigt även längre inåt land med vindstyrka i byarna på 20-23 sekundmeter, men det är främst ut mot kusten som det kan bli stormstyrka i byarna, säger Maria Jönsson, meterolog på Foreca.

Enligt henne håller blåsten i sig under kvällen och natten, men till i morgon bitti ska det ha lugnat ned sig.

Vid tretiden på eftermiddagen kommer också ett område med blötsnö in från väster. Under kvällen övergår snön i regn, som kan fortsätta under natten.

Telge har nu höjt beredskapen för att klara störningar under eftermiddagen och kvällen.

– Vi räknar med att det ska börja under eftermiddagen, men sedan ha gått över till åtta niotiden i kväll, säger Marie Pors Edgren, presskontakt på bolaget, och berättar att man räknar med att Hölö-Mörkö-området är det inom kommunen som kommer drabbas hårast.

Hon berättar att man nu kallat in extrapersonal och har tolv reparatörer och montörer i beredskap för att kunna lösa de problem som uppstår.

