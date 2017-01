Så funkar nya plus: "Plustecknet signalerar att du har stött på unik lokaljournalistik"

Nu har det dykt upp plus-ikoner på ganska mycket innehåll på sajten. Varför?

– Vi har lanserat Plus på sajten och i nyhetsappen. Det är en tjänst där du som betalande kund får tillgång till allt innehåll. Plustecknet signalerar att du har stött på unik lokaljournalistik. Viktig journalistik om våra kommuner och besluten som fattas här. Journalistik där vi avslöjar och granskar, underhåller och informerar. Där vi berättar om människor som bor och verkar i Södertälje och Nykvarn, säger Lillan Hedlund, nyhetschef på LT.

Vad får man som plus-kund?

– Som plus-kund kommer du ha den bästa kollen på vad som händer i Södertälje och Nykvarn. Via vår sajt och nyhetsapp erbjuder vi nyheter och reportage dygnet runt. För dig som vill ta del av vår lokaljournalistik har vi olika nyhetspaket för att möta just dina behov. Vårt nylanserade Pluspaket ger din fri tillgång till hela sajten och nyhetsappen, säger Fredrik Gustavell, deskchef på LT.

Vad betyder det här för läsaren?

– Om du redan är prenumerant på papperstidningen eller har köpt vårt digitala nyhetspaket, räcker det med att logga in för att kunna ta del av allt innehåll på sajten. Du loggar in med ditt personnummer under "Logga in" högst upp till höger på sajten. I appen klickar du på det lilla huvudet högst upp till höger. Du kommer även åt inloggningen genom att klicka på en Plus-märkt artikel, säger Fredrik Gustavell.

► Logga in redan nu så missar du inget!

Är det första gången du ska logga in så behöver du aktivera ditt konto först.

► Aktivera ditt konto här!

Om du inte är kund behöver du bli det för att ta del av Plus. Du provar vårt nyhetspaket Plus i en månad för endast 1 krona. Du får fri tillgång till hela vår sajt och nyhetsapp.

► Prova vårt nyhetspaket Plus, första månaden för endast 1 kr. Köp nu!

– En del av innehållet på sajten och i appen kommer fortfarande vara fritt. Våra snabba nyheter, det som har hänt och det som är känt – som blåljus, trafikhändelser och samhällsviktig information – kommer man kunna fortsätta följa även om man inte är kund, säger Fredrik Gustavell.

Varför gör ni det här?

– Att ta betalt för vårt innehåll är inget nytt, vi har alltid erbjudit prenumeration för att ta del av vår journalistik i papperstidningen och i e-tidningen. Men mediebranschen och vår publik har digitaliserats och vi behöver ta betalt även i framtiden, nu har vi möjlighet att göra det även i våra digitala plattformar, säger Lillan Hedlund, och fortsätter:

– Att göra lokaljournalistik som gör skillnad, där vi är på plats och berättar om de berörda, där vi granskar och gör fördjupningar kostar. Vi vill fortsätta leverera det som våra läsare gillar och vi vill fortsätta göra skillnad i lokalsamhället. Våra kunder är viktiga för oss, vi gör det här för att höja värdet för de som betalar.