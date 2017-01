Jakthunden Enzo dödad i Sjundareviret – "Det är jobbigt, han var som en familjemedlem"

Hunden, en engelsk springerspaniel, släpptes mellan Läggesta och Laxne för att jaga i huvudsak älg och vildsvin, uppger hundens ägare, som vill vara anonym.

Ganska snart stod det klart att något var fel för Enzo, som brukar jaga mellan fem och 15 minuter, drog i väg långt. På pejlen kunde hundens ägare se att Enzo följde något vilt in i området som har kallats Sjundarviret.

– Han har aldrig dragit i väg så långt vid jakt. Däremot är han tränad i eftersök på skadat vilt. Då ska han inte släppa taget. Så vad jag tror är att han förföljde ett djur som var skadat på något sätt.

Hundens ägare och en jaktkamrat satte sig då i bilen för att försöka få tag på Enzo.

– Vi försökte genskjuta honom, men vi låg hela tiden efter. Vi gjorde verkligen allt vi kunde för att få tag på honom. Men vi hann tyvärr inte.

På pejlen såg de plötsligt hur Enzo var helt stilla och en stund senare hittade jaktkamraten honom död i närheten av Ogan utanför Järna.

– Det är jobbigt, han var som en familjemedlem. Han var med mig jämt. Visst var man orolig när man släppte honom, men man tänkte på sjöar, isar, trafik och möjligen vildsvin, inte på varg, om det nu är det. Men det känns i alla fall skönt att jag kunde pejla honom hela tiden och att vi hittade honom. Då fick vi ett kvitto på att han är död. Annaras hade man gått och funderat över vad det var som hände, vart han tog vägen, säger hundens ägare.

Under både lördagen och söndagen var personal från länsstyrelsen i Stockholm på plats där hunden hittades.

– De skador vi kunde se på hunden under lördagen samt andra spår på platsen gjorde att vi misstänkte att det var varg och det vi sett under söndagen i dagsljus stärker oss i vår bedömning. Vi har haft hund med under dagen och kunnat spårat två vargar i området, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid myndigheten.

– Jag vill dock vänta med definitivt besked till i morgon efter att hunden har obducerats vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Den skyddsjakt som bedrivits i Sjundareviret på en av två förmodade vargar och som skett på initiativ av länsstyrelsen, avslutades den sista november förra året.

