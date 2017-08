Efter nya lagen – allt fler söker skuldsanering i länet

Under första halvåret i år ansökte 153 personer om skuldsanering i Södertälje. Samma period förra året var det 45 stycken och året innan det 29. I Nykvarn var det dock lika många under första halvåret i år som under samma period 2016. Sju stycken ansökte då om skuldsanering.

Enligt Ann-Charlotte von Feilitzen, teamchef på Kronofogden, har de nya lagarna gjort det enklare att ansöka då det efterfrågas färre uppgifter samt att det går att ansöka på internet. Andra förändringar som gör att det ska bli lättare att genomföra själva skuldsaneringen är bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som innebär att den skuldsatta betalar en summa per månad till Kronofogden som därefter tar hand om fördelningen till de som ska få betalt.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare. Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger hon.