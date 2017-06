De spelar för flyktingfamiljer i Grekland

För drygt ett år sedan arrangerade Yvonne Perkins en tredje "From Järna with love", musikfesten som samlar in pengar till organisationer som hjälper flyktingar. Nu står Yvonne bakom ett arrangemang i betydligt mindre skala, när hennes band Hope spelar i trädgården till kaféet Åsgatan 2 i centrala Järna. Pengarna som samlas in kommer att gå till en volontärorganisation som delar ut mat och kläder till flyktingfamiljer som fastnat i Grekland.

Yvonne har tidigare arbetat som volontär i Grekland, och skrivit reportage som publicerats hos LT:

Järnavolontären på Lesbos: "Jag är en annan nu"

Om tiden på Lesbos: "Det finns hopp om mänskligheten"

Om att återvända till Grekland: "Ett parallellt universum"