Rebecka Morrison från Järna upplevde sitt livs äventyr under praktiken i Indien

Till vardags går Rebecka Morrison på Örjangymnasiet i Järna där hon läser andra året på naturprogrammet. Hon är ursprungligen från Nyköping, men bor i Järna under studietiden. I kursplanen ingår att göra två veckors socialpraktik.

– Under socialpraktiken ska vi utforska hur samhället tar hand om de som behöver extra hjälp, säger Rebecka.

Scouterna hjälpte till

Rebecka har varit scout i hela sitt liv och det fick hon nytta av nu. Särskilt betydelsefull var hennes pappa, också scout, som hjälpte Rebecka att hitta WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). WAGGGS har så kallade världscentra i olika delar av världen. Ett av dem, som heter Sangam, ligger i Pune i Indien och där tar man emot volontärarbetare. Rebecka fick under fyra veckor jobba på den statliga skolan Bal Kalyan Sanstha som erbjöd estetiska ämnen som ett komplement till den ordinarie särskolan.

– Jag jobbade fyra dagar i veckan på den här skolan för unga med särskilda behov. De är mellan 4 och 24 år och har olika svårigheter. En del är blinda, döva eller har inlärningssvårigheter. De går annars på särskolor inriktade på just deras behov. Alla kom från olika håll och det var 40-50 barn/ungdomar i varje grupp.

Jag fick en tilltro till människor

Rebeckas roll i det dagliga arbetet var fritt och flexibelt. Hon vistades mycket i musikrummet där hon sjöng med ungdomarna. Ofta satt hon med och bara lyssnade, men det hände också att hon fick leda lektionen.

– Jag ville lära dem sånger på svenska och engelska. Men det var lite kämpigt med språket faktiskt. Jag pratade engelska och de ett språk som heter Marathi. Det gällde att hitta omvägar för att kunna kommunicera. Vissa barn var ju blinda och de kunde inte se mina kroppsrörelser. Då fick jag ta tag i deras händer och visa att de till exempel skulle klappa.

Blir kallad ”Madam”

Men kulturen på en indisk skola skiljer sig från den svenska. I Bal Kalyan Sanstha tilltalas lärarna med ”Sir” eller ”Madam”. En annorlunda upplevelse för 17-åriga Rebecka.

– De tilltalade mig med ”Madam” eller ”didi” som betyder syster. Det var ovant och jag kände mig överdrivet viktig. Deras skolsystem är lite ålderdomligt och elitistiskt. Allt är en tävling. Jag lekte lekar med dem och insåg att de är vana vid att lekarna är utslagstävlingar. Jag gjorde lekar där alla fick vara med. Det är ju de som normalt åker ut först som behöver mest hjälp.

När de fyra veckorna var slut återvände Rebecka till Örjangymnasiet. Eftersom socialpraktiken normalt bara är två veckor har Rebecka en del skolarbete att ta igen eftersom hon var borta i fyra veckor. Men det var det värt. Fyra veckor i Pune har förändrat henne.

Insikter

– Jag var en cynisk pessimist förut. Nu har jag fått insikter och jag vet att det finns något annat att sträva efter. Jag åkte ensam och byggde upp mig själv och mitt liv från scratch. Jag fick arbeta med människor som lärde mig mycket om världen och jag fick en tilltro till människor. I Indien finns välviljan och viljan att hjälpa till.

Rebecka berättar entusiastiskt och med inlevelse om hur resan har påverkat henne. Särskilt de tankar kring hur vi människor umgås och bemöter varandra.

– Jag insåg hur okomplicerat det kan vara att umgås. Här i Sverige måste vi småprata hela tiden, om vädret eller annat värdelöst. I Indien kan man sitta tyst tillsammans tills man kommer på något att prata om.

Kommer du att åka tillbaka?

– Det är jag övertygad om. Jag ska bara avsluta gymnasiet först. Jag har alltid fascinerats av kommunikation. Det fick jag tillfälle att studera på skolan där jag var och det ska jag fortsätta med. Dessutom har jag fått smak för volontärarbete. Det är givande att ge en bit av sig själv. Jag har insett hur viktigt det är att se människor, deras behov och vilja och inte stoppa in dem i en schablonbild.