Anna-Karin från Enhörna lämnade stressen bakom sig och öppnade kattpensionat

Det tog nästan fem år för Anna-Karin Steyner att återhämta sig efter att hon blivit sjuk av stress. Men under sjukskrivningen föddes nya planer.

– Det gällde att tänka positivt och hitta en lösning. Stresskänsligheten blir jag inte av med, den får jag leva med och det här är ett sätt att komma tillbaka, säger Anna-Karin.

Det hon pratar om är det kattpensionat hon nyligen har öppnat i anslutning till villan i Ekeby i Enhörna. Idén fick Anna-Karin för ett par år sedan och den 12 mars i år kunde hon slå upp portarna för första gången.

– Det känns jättekul. Idén bara ploppade upp och sedan var jag övertygad. Katter vill ha det på samma sätt som jag. Inte högljutt eller stressigt. Vi är på samma nivå, säger Anna-Karin.

Intresset för djur har Anna-Karin haft länge. Sedan 30 år tillbaka har hon själv haft katt och just nu bor katterna Tusse och Estrid i familjens villa. Maken hjälpte till att bygga om garaget enligt Länsstyrelsen krav och Lohaga kattpensionat kan nu ta emot upp till 15 katter åt gången fördelat på fem boxar.

– Jag kan ha tre katter i varje box, men bara om de kommer från samma familj. Jag blandar inte. Just nu har vi tre katter här varav två kommer från samma familj.

Kostnaden för kunden ligger på 150 kronor per dygn under lågsäsong och 275 kronor under högsäsong för den första katten. Bokar man in flera katter i samma box får man rabatt, och då kostar det 50 kr ytterligare per katt. Anna-Karin har tittat på vad andra kattpensionat i trakten tar och lagt sig på samma prisnivå.

– Ju närmare Stockholm kattpensionaten ligger desto dyrare är det. Säsongerna följer skolloven. Sommar och jul är det flest som bokar och även under påsklovet.

Frågan är nu om Anna-Karin kan leva på inkomsterna från sitt kattpensionat.

– Det återstår att se. Jag har räknat med att det blir tufft i början. Många känner ännu inte till Lohaga kattpensionat, men jag har kunder som sagt att de ska återkomma och jag har redan flera bokningar till sommaren. Vi har en inkomst till i hushållet vilket ger mig möjligheten att pröva detta. Men när verksamheten är inarbetad tror jag det går att leva på.

Anna-Karin har kunnat hålla nere kostnaderna tack vare att lokalen redan fanns. Det är garaget som blivit ombyggt till kattpensionat. Hon har inte tidigare drivit eget företag men bristen på den erfarenheten har inte hindrat henne.

– Det känns spännande, lite hisnande men väldigt roligt Jag har alltid varit en idérik person och det är roligt att iscensätta alla idéer som poppar upp. Jag har trivts på mina tidigare jobb, men kanske man måste komma upp en bit i åren för att våga starta eget.

Anna-Karin har fått god hjälp av arbetsförmedlingen som bland annat hjälpte henne att hitta en bokföringskurs.

– Jag har bara positiva erfarenheter av Arbetsförmedlingen. Jag fick mycket stöd och hjälp av dem. Jag har också fått stöd av min familj och mina vänner. Alla har varit så positiva.

Det är inte enbart bokföring man måste kunna för att driva ett kattpensionat. Man måste också praktisera, vilket Anna-Karin gjorde som volontär hos Södertälje Katthem. En procent av intäkterna skänker hon nu till dem för att stödja deras arbete med hemlösa katter. Man måste också och gå en kurs i kattbeteende. I Anna-Karins fall blev det hos kattspecialisten Susanne Hellman Holmström, känd från bland annat tv.

Det som startade som en tankeprocess i bakhuvudet för några år sedan har nu utvecklats till en fullt fungerande verksamhet.

– Det känns verkligen roligt. Jag har kommit i mål. Nu vill jag bara utveckla verksamheten. Om det går bra är det bara att köra på. Om det går väldigt bra kanske jag bygger ut.