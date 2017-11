Straffet för sexköp måste skärpas

#Metoo-rörelsen där kvinnor själva vittnar om vad de utsatts för belyser just nu utbredningen av sexuella kränkningar mot kvinnor. Vittnesmålen visar på det globala problem som våld mot kvinnor utgör: 35 procent av världens alla kvinnor beräknas ha utsatts för våld eller sexuellt våld i en relation eller sexuellt våld av någon annan under sin livstid, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Att kvinnor själva berättar vad de utsatts för är viktigt men det är också viktigt att vi ger röst åt alla de kvinnor och flickor som inte själva kan föra sin talan.

En grupp som sällan eller aldrig kommer till tals är de kvinnor och flickor som utsätts för trafficking och tvingas till prostitution. Varje år utsätts uppskattningsvis drygt 500 000 kvinnor och flickor i världen för trafficking för sexuella ändamål.

Det finns inga klara siffror över antalet personer som utsätts i Sverige men i början av 2000-talet beräknades antalet möjliga offer till 400-600 personer, enligt föreningen Realstars. Det finns inte heller några tillförlitliga siffror över hur många av dessa som utsätts för prostitution men majoriteten av de som utsätts i Sverige är utländska kvinnor.

Människohandel kan bara ske om det finns en marknad, det vill säga personer som är villiga att köpa andra människor. Ett sätt att minska efterfrågan är att kriminalisera sexköp, som Sverige gjort. Det verkar ha haft effekt, men effekten skulle sannolikt bli ännu större om straffen skärptes.

Nuvarande straffsats för normalgraden av brottet köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år. Det kan jämföras med straffet för stöld som är fängelse i högst två år. Eftersom domstolar vanligen utdömer straff i den nedre delen av straffskalan får sexköpare oftast bara bötesstraff - om saken ens hamnar i domstol. Sexköpare som erkänner brott kan undgå domstolsförhandling genom att godkänna ett strafföreläggande som åklagaren utfärdar.

Att en person som bidrar till att utnyttja offer för människohandel (eller andra utsatta personer) vanligtvis bara får bötesstraff är inte rimligt, men så ser majoriteten av fallen ut i dag. Vi uppmanar därför lagstiftaren att skärpa straffet så att sexköp som regel medför minst en månads fängelse.

På så vis kommer fler sexköpare att förstå allvaret av sina handlingar och avstå från att utnyttja andra människor. Men redan nu kräver vi att du som är sexköpare eller överväger sexköp inser vilka allvarliga kränkningar av andras mänskliga rättigheter som du bidrar till genom ditt handlande.

Zonta international distrikt 21

Christina Rylander Bergqvist

distriktsguvernör

Karin Müchler

ordförande i påverkanskommittén

Gunbritt Trobeck

klubbpresident i Södertälje Zontaklubb