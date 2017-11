Södertäljefotbollen måste få bort fuskstämpeln

Det är kanske inte årets största aha-upplevelse, den att det finns klara kopplingar mellan organiserad brottslighet och matchfixning, men likväl är det en oerhört viktig kunskap att ta med sig. Ska samhället kunna rota ut detta otyg är det nödvändigt att veta vilka krafter som ligger bakom.

Inte minst för oss i Södertälje.

Kopplingen mellan kriminella nätverk och uppgjorda fotbollsmatcher finns. I en färsk intervju med Sveriges television konstaterar Fredrik Gårdare, ansvarig för polisens aktionsgrupp mot kriminalitet inom idrotten att "fotbollen tas som gisslan för att kriminella aktörer ska tjäna mycket pengar. De har direkta kopplingar till de gäng eller nätverk som skjuter ihjäl varandra".

Våra tre största fotbollsklubbar – Syrianska FC, Assyriska FF och Södertälje FK – har från och till stängts av som spelobjekt de senare åren sedan Svenska spel och andra spelbolag noterat att spelandet på klubbarnas matcher inte följt vad som är att betrakta som normala mönster.

Lägg därtill att Södertälje är en stad där den organiserade brottsligheten gjort och gör väsen av sig. Vid sidan av beskyddarverksamhet, utpressning, narkotikahandel, prostitution och andra aktiviteter blir matchfixning ännu en lukrativ inkomstkälla – och ett sätt att tvätta svarta pengar.

Men finns kopplingen i Södertälje – och hur stark är den i så fall? Är klubbarna de kriminella nätverkens gisslan? Svaret är att det vet vi inte, men dessvärre finns oroande tecken – även andra tecken än att de tre klubbarna från och till plockas bort som spelobjekt.

Just nu har polisen koncentrerat sig på att utreda fyra av den nyss avslutade fotbollssäsongens matcher. Mest uppmärksamhet har stormatchen mellan IFK Göteborg och AIK i somras fått, men bland de fyra återfinns också division II-matchen mellan Värmdö och Södertälje FK i slutet av juni – nu under hösten grep polisen två personer, som senare häktades, misstänkta för inblandning i matchfixande.

Samtidigt har tränaren för Borlängelaget Dalkurd, Anders Brännström, riktat grova anklagelser mot Superettan-konkurrenten Syrianska. Enligt Brännström är inte Syrianska någon "gisslan", som Fredrik Gårdare uttryckte det, utan ytterst delaktigt i de uppgjorda matcherna. Syrianska slår ifrån sig och har polisanmält uttalandet – men i den debatt som har följt är det uppenbart att det inte bara är Dalkurds tränare som är misstänksam. Bilden delas av fler i fotbolls-Sverige.

Det är riktigt illa. Södertäljefotbollens tre större klubbar har redan stora problem, ekonomiska och sportsliga. Att de år efter år figurerar i dessa sammanhang gör inte saken bättre.

Att det råder nolltolerans mot matchfixning inom svensk fotboll är en sak. Södertäljeklubbarna bör gå i bräschen för att verkligen visa att man tar detta på extra stort allvar, för att tvätta bort fuskstämpeln och visa fotbolls-Sverige att man är att lita på.

Det förutsätter en helt annan organisation i klubbarna – inte minst vad gäller spelartrupperna.

Att antalet misstänkt uppgjorda matcher i landet har ökat på senare år går hand i hand med en annan förändring inom fotbollen. 1 april 2015 slopade Fifa kravet på licenser för spelaragenter och vem som helst kan nu agera som mellanhand eller rådgivare åt en spelare.

Detta har bland annat inneburit att klubbar även längre ner i seriesystemet fått rikligt med erbjudanden om spelare som "de borde vara intresserade av". Det förekommer uppgifter om att sportchefer och andra klubbledare har fått bra betalt av spelarens mellanhand för att just deras adept ska plockas in i truppen. Spelaren gör några matcher, får en rad på sitt cv och försvinner sedan till nästa förening. Föreningar där detta är satt i system kan ha använt 30–40 spelare under en säsong.

För den som engagerar sig i matchfixning är dessa vagabonder ytterst lämpliga måltavlor. Utan vare sig fast klubbadress eller grundmurad klubbkänsla är de mottagliga för ett saftigt kontanterbjudande, exempelvis för att se till att den nya klubben släpper in ett visst antal mål i andra halvlek. Spelare i ettan eller tvåan har inte höga spelarlöner, de blir lättare att muta. Och tv-bevakningen på matcherna är mindre.