Leif Östling väljer att sätta punkt

En mening i pressmeddelandet där Leif Östling aviserar sin avgång som Svenskt näringslivs ordförande börjar så här: "Uppmärksammade uttalanden av mig har initierat en angelägen debatt ..."

Nio ord som på pricken beskriver Leif Östling.

Han har genom åren, till skillnad från många andra toppdirektörer, visat ett engagemang och intresse för frågor som går långt utöver orderingången i den senaste kvartalsrapporten.

Östling säger vad han tycker och tänker inte alltid på vilka konsekvenser hans uttalande kan få. Och han har aldrig varit rädd för att fullt ut försvara det han tror på.

Beskedet att Leif Östling kliver av ordförandeuppdraget i Svenskt näringsliv ett halvår i förtid är i praktiken ett besked om att Leif Östling från och med nu inte längre kommer vara den publika profil som vi under flera decennier vant oss vid.

Visserligen har Leif Östling, som fyllde 72 i september, kvar flera andra styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Södertälje Science park, men tiden i det verkliga rampljuset är förbi.

Han sätter punkt.

Det är att beklaga.

När Volvo planerade att ta över Scania vid millennieskiftet var Leif Östling fly förbannad och gick segrande ur striden – och i stället för Volvo klev Volkswagen in som storägare. Sex år senare när gamle Scaniakollegan Håkan Samuelsson, då vd för tyska MAN, bestämt sig för att MAN skulle ta över ägandet av Scania och under kuppartade former köpte tunga poster i Scania kontrade Leif Östling med: "Tysken är ju expert på Blitzkrieg, men man har ju också förlorat många av dem".

Vad Scanias huvudägare Volkswagen ansåg om liknelsen, framgick snart. Östling fick offentligt be om ursäkt för ordvalet.

Det är klart att även Leif Östling har stunder av eftertänksamhet, när han håller sig i den politiska korrekthetens mallar – men det är när han tagit bladet från munnen och talat ur hjärtat som han verkligen skapat rubriker. Och inte minst debatt.

Som nu senast för några veckor sedan när han i Uppdrag granskning i Sveriges television, skulle ställas till svars kring varför han valt att sätta en del av lönen (30 miljoner kronor) för sina uppdrag utomlands i Malta och därmed minska skatten.

Det är inte olagligt och Leif Östling har dessutom betalat sina inkomst- och kapitalskatter i Sverige enligt konstens alla regler. Men Östling är ingen man som svarar kort och torrt. Han kunde inte låta bli att gå till motoffensiv genom att berätta hur mycket skatt han betalat i Sverige och ställa den retoriska frågan vad han får för sina skattepengar – förstärkt med en svordom.

I retur fick han naturligtvis både usch och fy.

I kölvattnet uppstod också, tack vare Östlings uttalande, en viktig debatt kring vilken välfärd vi får för den skatt vi betalar. Det är en välbehövlig diskussion, och en fråga som varje skattebetalare har rätt att ställa – oavsett om man är direktör med mångmiljoninkomst, eller springvikarie med låg timlön.

Till saken hör att Östling är en man som varit mycket aktiv i välfärdsdebatten. Han har ofta argumenterat för att det offentliga har mycket att lära från det privata för att välfärden ska fungera bättre – att vi kan få ut mer av varje skattekrona.

I en intervju med Dagens Nyheter i september tog han ett exempel: ”Varför har vi en så kraftig ökning av stafettläkare? Jo, det är ett symtom på att man inte trivs och inte vill arbeta i den miljö som finns i offentligt ägda verksamheter. Och nu har även kunderna, alltså medborgarna, börjat ifrågasätta varför vi har så långa kötider och betalar så mycket pengar till ett system som inte fungerar” och vidare: "Vi måste prata om uppgiften att få välfärd. Vi ska prata om kvalitet, effektivitet men framför allt om arbetsmiljön, som är bättre inom den privat drivna delen av välfärdssektorn”.

Leif Östlings driv mot rasism och för mångfald är ett annat som vi alltför sällan sett från andra toppdirektörer. Han har, som gammal SSU:are, visat oro för en arbetarrörelse där en stor del av LO-kollektivet röstar på Sverigedemokraterna. När han 2010 talade vid Diversity Challenge i Stockholm beskrev han vilken oerhörd styrka som Scania kan hämta genom sin placering: "Vi har 12 000 i Sverige anställda i Sverige, 4 000 är inte födda här. Södertälje är en av de mest spännande kommunerna som finns".

I dag är de Scanianställda cirka 19 000 i Sverige, varav 15 000 i Södertälje.

Påfallande ofta har han med ett enda citat lyckats sätta fingret på uppfattningar som mår bra av att debatteras i det offentliga rummet.

Och Östling har månat om alla typer av mångfald. Inte minst att få fler kvinnor intresserade av teknikyrken, för att kunna få fler kvinnliga chefer på Scania. Även här har hans engagemang i frågan kantats av tankar som uppfattats som kontroversiella. Östling ventilerade 2010 en teori om att ett skäl till att andelen kvinnliga chefer är låg i svenska företag är att kvinnor i lägre grad ägnar sig åt lagidrott när de växer upp: "Jag tror att det kan vara en orsak till att många kvinnor i 40-årsåldern och uppåt känner sig främmande för ledarskap, de har inte fått den träningen."

Kritikerna hävdade att Östling därmed banaliserade problemet med att kvinnor ofta slår i glastaket när män rekryterar män.

Ja, Leif Östling är kontroversiell och kantig emellanåt. Men påfallande ofta har han med ett enda citat lyckats sätta fingret på uppfattningar som mår bra av att debatteras i det offentliga rummet.