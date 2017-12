Efter #metoo-revolutionen behövs ansvarstagande

Den senaste tidens bombmatta av vittnesmål från kvinnor världen över under taggen #metoo har blivit en kalldusch för många. Kanske inte själva berättelserna, men att de lyftes kollektivt. Modiga kvinnor talade i klartext – och namngav välkända förövare som fått hållas i åratal, medvetet skyddade av sina chefer.

Ett tabu bröts. Nu riktades sökarljuset mot förövarna.

Utan detta hade #metoo aldrig blivit till den revolution, där kvinnor rätar på sina ryggar och tar varandras händer. Säger: det är nog nu.

Varför har ingen sagt nåt tidigare? undrar somliga. Samma oförstående resonemang ligger bakom ett av de mest famösa uttalanden av USA:s president, Donald Trump, när han förklarade att han inte behövde fråga eller anstränga sig om han ville kyssa en vacker kvinna: ”You can do anything. Grab them by the pussy”. (”Du kan göra vad som helst. Ta dem mellan benen.”).

Många kvinnor frågar sig i efterhand: Varför sa jag inte ifrån med detsamma?

I de flesta fall beror det på överraskningsmomentet, kombinerat med maktförhållandet. Man blir osäker på om det som nyss hände verkligen hände. Tog han mig verkligen på brösten eller var det ett misstag? När det sedan eskalerar vet man inte hur man ska bete sig, situationen blir absurd. Man ifrågasätter om man kanske skickat ut några signaler som lockat till den intima beröringen.

Det handlar om allt från en irriterad förvirring till det som kallas freezing fright och som ofta inträffar vid rena övergrepp, man blir paralyserad. Plus det kanske värsta av allt: kvinnor har vant sig, det är så här det är.

Så det viktigaste med #MeToo är inte allt det som redan skett, förutom att det som kan ska anmälas och lagföras och ansvar utkrävas, utan att nu är alla ursäkter borta från bordet. Alla som sett och skyddat förövarna kan inte längre kan göra det.

Alla ser, alla vet. Nu måste alla även börja ta ansvar.

Eva Bofride