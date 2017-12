Södertäljes rödgröna ändrar regler för att gynna sig själva

För ett par år sedan beslutade kommunfullmäktige i Södertälje att alla partier skulle lämna in en redovisning om hur deras partistöd från kommunen har använts under föregående år. Detta var ett krav för att kunna få partistöd året efter.

Om det inte är gjort i tid skulle det parti som missat lämna in redovisning i tid förlora sitt partistöd det följande året.

Detta kan anses som en väl tilltagen konsekvens för att man är lite sen med en rapport. Alla partier var trots detta överens om beslutet och godkände denna lokala regel. Under de följande två åren kom alla in med sina rapporter i tid och fick behålla sina partistöd. I somras hände det dock att såväl Kristdemokraterna som Miljöpartiet missade att lämna in sina rapporter i tid.

Bägge partierna skulle då, på grund av ovannämnda regel, förlora sitt partistöd under 2018 med gällande regelverk. Detta är helt i sin ordning enligt de bestämmelser de själva har drivit igenom.

Men vad händer ?

Under de senaste kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemötena drev vänstermajoriteten plötsligt igenom en ändring av bestämmelserna om partistöd. Inte nog med att de ändrade dessa nyligen införda regler utan de beslutade också att ändringen gäller retroaktivt för att de två partierna som inte lämnade in rapporter i tid inte ska behöva förlora hela sitt partistöd nästa år.

Vad sänder detta för signaler till invånare och medborgare? Ska konsekvenser av att man bryter mot bestämmelser bara gälla vanliga invånare men inte de som leder kommunen? Vi anser att detta beteende är väldigt märkligt. När man gör fel får man stå för det och ta konsekvenserna. Det är det vanliga medborgare får leva efter!

Vi i Sverigedemokraterna anser att denna plötsliga ändring av regelverket beror på att Miljöpartiet, som sitter i majoritet i kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ska hållas under armarna.

Miljöpartiet missade att lämna in sin redovisning och på grund därav skulle partiet förlora sitt partistöd under 2018 – speciellt hård blir konsekvensen av detta på grund av att 2018 är ett valår.

Vi är högst tveksamma till om den styrande majoriteten hade varit lika villig att driva igenom en ändring av reglerna om det enbart hade gällt Kristdemokraterna eller om det hade varit Sverigedemokraterna som hade missat att lämna in sin rapport i tid.

Vi anser att regler och lagar och konsekvenser av att bryta mot dessa regler och lagar ska gälla alla. Det är viktigt för förtroendet för politiker och politiska partier att alla ska stå lika inför lagar och regler som är beslutade om.

I Socialdemokraternas Sverige har det återigen visat sig att detta inte gäller.

Beata Kuniewicz (SD)

gruppledare

Andreas Birgersson (SD)

politisk sekreterare

Tommy Hansson (SD)

vice gruppledare