Stenar ur fornlämningen bröts loss för att användas till en grillplats

Telgehus slottsruin är en av de få medeltida lämningar vi har i Södertäljes närmaste omgivningar. Borgen uppfördes i slutet av 1300-talet, hade ett strategiskt läge och var en viktig försvarsanläggning. Borganläggningen förstördes under Engelbrektsfejden under 1430-talet men byggdes upp igen men fick senare förfalla då den kom att sakna militär betydelse.

Under 1800-talet började man åter intressera sig för borgruinen men först 1937 gjorde man en regelrätt arkeologisk utgrävning. Den gamla borgruinen låg dock relativt oåtkomlig då den var belägen på en liten ö invid farleden in i Mälaren. Dit kunde man landvägen bara komma genom Ragnhildsborgsvarvet som var ett enskilt företag. Först när detta lades ner under 1980-talet blev Slottsholmen med ruinen mera officiellt tillgänglig för allmänheten. Kommunen anordnade där visningar med information om ruinen.

Men tillgängligheten hade sina avigheter. Det var inte alla som respekterade fornminneslagen föreskrifter om aktsamhet utan bröt loss stena ur murarna för att ordna en grillplats. Det var knappast meningen med att ordna upp området på holmen. Kommunen satte upp anslagstavlor med beskrivningar över borgens historia. Dessa tavlor användes som grillved. Flera uppstädningar satte dock inte stopp för detta missriktade intresse för ruinen. Grillplatsen återuppstod. En bild från insidan av ruinen visar hur den var anlagd.

