Smällen i skogen utanför Järna fick sin förklaring

För 30 år sedan funderade nog många på vad det var som gjorde att förrådet ute i skogen mellan Järna och Mölnbo sprängdes. Förrådet, där militären förvarade ammunition av olika former, small nämligen så högt att flera fastigheter i närheten fick skador av tryckvågen. Röjningsarbetet som väntade beräknades ta flera år.

Två månader efter händelsen kom förklaringen. Mänskliga krafter hade utfört dådet. Sex personer hade gripits. Två personer hade erkänt, fick LT-läsarna veta och en av de anhållna var en 37-årig Hall-rymling som hade gripits i Holland där han även var misstänkt för att ha skjutit en belgisk polis.

Det var när polisen i Belgien grep den 37-årige mannen som kopplingen till Järna gjordes och ledde den svenska polisen rätt – han hade nämligen handgranater på sig som kom från förrådet. Dessutom kunde polisen gripa fler personer efter att man gjort ett beslag i en sommarstuga utanför Norrtälje där flera hundra kilo vapen och sprängämnen från förrådet i Järna hade förvarats.

Efter förhör hade det framkommit att förövarna gjort ett hål in till förrådet med en skärbrännare och sedan stulit ur förrådet under två dagar. Därefter valde de att spränga förrådet för att undanröja bevis. Det gjordes genom att trycka in en spränghatt i en pall med sprängdeg, sedan tända en stubin – och skynda sig därifrån. Brinntiden hade de dock felberäknat och det var nära att de sprängde sig själva i luften.

Andra intressanta nyheter i måndagstidningen var att Nordvärmlands veterantekniker var i full färd med att renovera den Scania Vabis-lastbil årsmodell 1928 som man äntligen hade lyckats dra upp från sjön Frykens botten två år tidigare. När lastbilen, som sjönk till botten på 1930-talet då man var i färd med att ploga en travbana, renoverats klart skulle det bli fest uppe i Torsby.

Täljerevyn hade klarat av premiär av "Vitshusboden" och premiär hade man även i Konsthallen i Luna där utställningen "Jazz i konsten" invigdes med svängig jazz och blues mellan tavlorna.

Hos SSK kunde man konstatera att man hamnat i en rejäl formsvacka: Förluster och oavgjorda matcher hade radat upp sig under den senaste tiden. Tränaren Dan Hobér hade gett upp och trodde inte att laget skulle nå slutspel denna säsong när åtta matcher av säsongen återstod och SSK låg sexa i tabellen.

Södertäljes basketherrar hade förlorat semifinalen mot Alvik i svenska cupen. Bättre hade det gått för damerna som nått sin nionde final efter att ha besegrat Arvika. I final väntade Solna. I de tidigare finalerna hade SBBK:s damer lagt beslag på pokalen – men med facit i hand kan undertecknad berätta att Solna bröt SBBK:s fina svit.

Den 27 januari skrev LT om att hockeyförbundet förde diskussioner om en elitserie med 24 lag. Man hade sneglat på Nordamerikas proffsliga NHL och precis som där ville man även införa så kallade farmarlag. SSK-basen Nils Andersson gav dock idén tummen ner. Han menade att det inte finns nog med toppspelare i Sverige att fylla så många lag för att få kvalité på ligan.

På onsdagen utkom LT med en tidning innehållande ett intressant reportage om Magnus "Mankan" Nilsson som var aktuell med pjäsen "Guds djärvaste ängel" som han skrivit i en stuga på Mörkö. Dessutom hade SSK-bekanta Anders "Masken" Carlsson gjort sitt första mål i NHL och New Jersey. Vi får heller inte glömma att nämna Gunde Svan som ångade på i skidspåren och var i god form inför SM och VM. Och Ingemar Stenmark som gjorde det detsamma på det vita underlaget på annat håll.

När januari för 30 år sedan började lida mot sitt slut skrev LT i sina två sista januaritidningar bland annat om sitt besök på Svea ingenjörregemente, ING1, där man hade pratat med överste Lars-Åke Persson om ekonomi, ubåtar och landets försvar.

Södertäljes politiker i riksdagen var även eniga. Södertälje Syd skulle byggas men någon gemensam motion skulle det inte bli. Alla motionerade från olika håll för att få fart på det hela.

Teaterbåten Arena, som hade eldhärjats 1985, skulle renoveras och åter hålla föreställningar vid Maren. Diskussioner pågick även mellan Sommarteatern och Oktober om att samarbeta. Anledningen var att båda grupperna drogs med ekonomiska problem. Hur det skulle bli fick framtiden utvisa.

