Julmirakel, rättvisa och minnesvärda ögonblick – LT blickar 25 år bakåt

Han var på väg till ett sammanträdde i Polen. Som så många andra gånger skulle han ta flyget men denna gång blev han försenad. I LT den 30 december 1991 kunde läsarna ta del av att lokalbon, Bo Emthén från Enhörna, var en av de 129 ombord på flygplanet kallat "Dana Viking" som den 27 december kraschade kort efter att det lyft. Händelsen kallas "julmiraklet i Gottröra" för alla ombord överlevde olyckan.

LT pratade med Bos far Åke som berättade att sonen var hem en sväng efter olyckan och att han snabbt bokat in sig på ett nytt plan till Warszawa där han arbetade som handelssekreterare. Bos bror hade varit förbi olycksplatsen och berättade för LT att han tyckte det var helt ofattbart att Bo liksom alla andra som var ombord överlevt olyckan.

"Bo kom hem själv vid tretiden och luktade flygbensin och hade blod på skjortan. Men han kom undan med några småsår på ryggen", sa fadern.

På nyhetssidorna denna måndag fick läsarna även vetskap om att posten i Saltskog drabbats av ett rånförsök. Den man som utförde rånförsöket fick dock inga pengar med sig då de anställda sprang in på kontoret och låste in sig. Södertäljeborna klagade även på de dyra tillvalen Telge bostäder erbjöd sina kunder. Telge kontrade med att det är service var inbakat i avgiften.

På sportsidorna presenterades vinnaren av Telgebragden: Arja Hannus. "Hon är unik", skrev LT-sportens Ulf Hammarlund. Inte nog med att hon vann världscupen i skidorientering. Hon blev även under året världsmästare i stafett i orientering.

På 1991 års sista dag gav LT ut en riktigt tjock tidning. Man börjar i vanlig ordning med nyheterna. Där rapporterades att 26-åringen, som var en av de tre som rånade Handelsbanken i november, överklagat sin dom på fyra års fängelse. Den andra mannen som också greps strax efter rånet i en lägenhet i närheten av banken hade inte fått sin dom ännu. Bankrånare nummer tre var fortfarande på flykt.

Många Södertäljebor drabbades även av kaoset som utspelade sig på Stockholms central dagen innan. Där hade någon placerat ut en bombväska i ett skåp som vid försöket av polisen att desarmera exploderade och orsakade stora skador på norra delen av centralen. En polisman blev skadad av splitter men i övrigt var centralen utrymd vid händelsen. Tågen blev däremot kraftigt försenade.

Under den gångna helgen hade Per Drougge, stor man inom Södertäljes kultur, avlidit i en ålder av 62 år. "Per Drougge hörde till de unika, till nyskaparna. Han hade elden, entusiasmen, skaparglädjen", skrev LT:s medarbetare Christer Duke.

Det medföljde även en extra tidning med temat nyår den 31 december. LT berättar om det gångna året i bilder. Minnesvärda ögonblick var bland annat när kopian av Torekällbergets kvarn restes, Hovsjös saknad av sitt centrum som brunnit ner och nedläggningen av Strängbetong i Nykvarn.

Motorvägsbron var däremot hel igen efter att ha rasat året före, Grete Havnesköld från Södertälje hade sommarjobbat i Småland som Lotta på Bråkmakargatan och Scania hade firat 100 år. Det hade varit val runt om i landet och Järna hade även röstat om att få bli egen kommun men fått tummen ner av sina två grannar Vårdinge och Mörkö/Hölö.

Skadegörelse, bråk och rattfylleri. Polisen hade fått rycka ut 41 gånger på nyårskvällen och natten. "Två-tre gånger mer än en vanlig helg men ganska normalt för en nyårshelg", kommenterade vakthavande befäl. Det gick att läsa i 1992-års första LT liksom att Södertäljes förstfödde kom till världen halv fem på morgonen på nyårsdagen. Vad den lilla pojken på 4 190 gram skulle heta var dock inte bestämt när LT var på besök.

För SSK väntade allsvenskan och ett försök att ta sig tillbaka till Elitserien. LT:s Ulf Hammarlund analyserade och trodde att Södertäljeklubben åter skulle klara av det. På kvällen väntade Troja på andra sidan rinken för SSK och i fredagens LT kunde man få resultatet. SSK hade kämpat till sig en seger och fått en fin start i den nya serien. Veteranen Conny Jansson stod för två av målen i 4–2 segern.

Hos SBBK:s herrar hade Rich Strong blivit stark igen. Med andra ord hade basketspelaren äntligen blivit skadefri och kunde åter hjälpa laget att försöka försvara SM-guldet och därmed ta tredje raka.

I helgbilagan kunde man ta del av vad som gick att se på biograferna. Nya och sevärda filmer som spelades upp på de vita dukarna var komedin "Joker" där Björn Skifs hade huvudrollen, Lasse Åbergs karaktär Stig-Helmer Olsson äventyr i "Den ofrivillige golfaren", thrillern "Thelma och Louise", skräckisen "När lammen tystnar" och Arnold Schwarzenegger sa sitt världsberömda citat "I´ll be back" i "Terminator 2".

