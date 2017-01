Femtiotalets torgmarknader och vänstertrafik

Klockan fem minuter i fyra en sommardag någon gång under 1950-talet togs denna bild av en torghandel som var på väg att sluta för den dagen. Att det handlar om 1950-tal kan vi vara ganska säkra på. Under det årtiondet var växtligheten på kyrkogården som ymnigast och det var svårt att se kyrkobyggnaden med sitt långhus. Det var endast det höga tornet som stack upp ur grönskan. Nästa indikator är den lilla skåpbilen som står parkerad, kanske bara uppställd, i vårt tycke lite för nära gathörnet. Ytterligare en äkthetssymbol är den magnifika gjutjärnskandelabern i högra bildkanten. Den sistnämnda fanns dock kvar in på början av 1960-talet då Gamla Rådhuset skulle göra sin första resa till Västra Kanalgatan. Vänstertrafik var det då givetvis och först 1967 i september skulle man börja köra till höger som i de flesta, andra länderna. Cyklisten tar till svängen ordentligt när han kör om skåpbilen. Några meter framåt står en cykel parkerad och ger knappast något intryck av livlig trafik men det var även den tid då bilismen inte hunnit öka i nämnvärd omfattning som den senare skulle göra. Det är nästan svårt att tänka sig att rikstrafiken passerade på Storgatan och tangerade Stora Torget.