Spacey klipps bort ur storfilm

Christopher Plummer ersätter Kevin Spacey i den kommande storfilmen "All the money in the world", som redan är färdiggjord. Spacey kommer nu att klippas bort och nya scener spelas in med Plummer som ersättare, uppger källor för AP.

Filmen regisseras av Ridley Scott. Den amerikanska premiären väntas ske som planerat den 22 december.

Tidigare i veckan stod det klart att filmen inte kommer att visas på filmfestivalen i Los Angeles som det var tänkt.

"All the money in the world" handlar om ett av världens mest kända kidnappningsfall, av tonåringen John Paul Getty III 1973. Han var barnbarn till miljardären Jean Paul Getty och Spacey spelade oljemagnaten, som under en lång tid var en av de mest förmögna personerna i världen.

Även Mark Wahlberg och Michelle Williams berörs av de scener som måste tas om, enligt AP:s källor.

Spacey har också fått sparken från tv-serien "House of Cards" efter anklagelserna om sexuella övergrepp och trakasserier.