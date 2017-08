Nano släpper ny låt i morgon: "Jag har så mycket att säga om den"

Nano släppte nyligen musikvideon till "Hold on" – och i morgon släpper han dessutom en ny låt, skriver Warner Music Sweden.

Läs även: Michael Jacksons son producerade musikvideon till Nanos "Hold on"

– "One". Jag har så mycket att säga om den. Den hette "Freedom" från början och jag har alltid älskat den. Men jag kände alltid att någonting fattades, en ljusning i andra versen eller en rad som sammanfattade hela låten. "My heart wants freedome, my head wants reasons, I've got to make them one". Den raden kom till mig och då föll allting på plats och jag kände mig helt nöjd. Den sorg och längtan jag hade när jag skrev den är kvar, men nu finns det glädje också. Den glädjen som jag känner i dag, säger Nano.

I morgon framför Nano sin nya låt på TV4 Nyhetsmorgon och Sommarkrysset.

Läs även: Nano får LT:s kulturpris: ”Responsen är ett kvitto på att musiken når ut, att det inte bara är en låt”