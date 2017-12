Mark Hamill om sitt livs roll

I den nya filmen, "The last jedi", har hans rollfigur Luke Skywalker en mycket större roll än i den föregående, "The force awakens" (2015). Det har också Carrie Fischer som Lukes syster Leia - men eftersom Fischer avled efter inspelningen vilar det ett vemodets skimmer över filmen.

Jag försöker fortfarande förneka det, jag vägrar gå med på att hon är död. För mig är hon fortfarande lika levande. Jag vet att det här gör att det vilar en viss sorg över filmen, men det är en sorg den inte förtjänar.

Skywalker som Mozart

Under de decennier som gått har Hamill gjort många andra roller, men det är som Luke Skywalker han fortfarande är känd. Har han gått miste om andra roller på grund av det? Säkert, säger han.

Så kan det säkert vara, fast egentligen vet jag ju inte vilka roller jag missat. Förutom en gång.

Hamill gjorde "Amadeus" på Broadway när Milos Forman förberedde sin filmatisering av samma pjäs. Forman, som också regisserat filmer som "Gökboet" och "Larry Flynt - skandalernas man", bad Hamill komma in för att läsa mot de skådespelerskor han testade.

Inget var klart om manliga huvudrollsinnehavaren och jag sade "Milos, leta inte längre, jag kan ju rollen". Och han gapskrattade och sade "men det förstår du väl att vi inte kan ha Luke Skywalker som Mozart".

En sorts parodi?

Från början tog Hamill inte "Star wars" på allvar. Den något styltiga dialogen i den första filmen fick honom att tänka på Mel Brooks.

Jag frågade George Lucas, som skrivit och regisserade, om det skulle vara en sorts parodi på science fiction. Han såg mycket besvärad ut och sade "vi talar om det där sen". Men det gjorde vi aldrig.

"The last jedi" är den åttonde "Star wars"-filmen (nionde, om man också räknar den fristående "Rogue one"). Den avslutande delen i denna den tredje trilogin kommer om två år, och regissören JJ Abrams måste fundera ut hur storyn ska föras vidare utan Carrie Fischer. Rian Johnson, som regisserat "The Last Jedi", säger till TT:

Hon skulle ha haft en stor roll i den avslutande filmen, så JJ jobbar med storyn nu. Han kommer att komma på någonting mycket bra, som knyter ihop hela sagan.

Och Mark Hamill, han längtar till Sverige.

Min släkt kommer ju därifrån. Och jag gjorde en film där en gång, "Hamilton". Det är ett så oerhört vackert land, jag måste åka tillbaka.