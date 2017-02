Ingen final i Melodifestivalen för dansaren JV

Under lördagskvällen avgörs Melodifestivalens tredje deltävling i Växjö. Sedan tidigare hade Ace Wilder, Nano, Mariette och Benjamin Ingrosso gått till final.

Bland deltagarna fanns Krista Siegfrids med bidraget "Snurra min jord", med Södertäljedansaren José "JV" Valdes bakom sig på scen.

Bidraget åkte ut i första omröstningen och missar därmed finalen.

JV intervjuades i i LT tidigare i veckan, Plus-kunder kan nedan läsa mer om hans comeback inom dansen:

Efter ett femårigt avbrott gör JV storstilad comeback – på lördag dansar han på Mellon

KVÄLLENS STARTFÄLT

1. Robin Bengtsson: "I can't go on"

2. Krista Siegfrids: "Snurra min jord"

3. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

4. Jasmine Kara: "Gravity"

5. Owe Thörnqvist "Boogieman blues"

6. Bella och Filippa: "Crucified"

7. FO&O: "Gotta thing about you"