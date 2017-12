Flest ville lyssna på Zara Larsson

"Vi är så otroligt glada över att gratulera Zara Larsson till förstaplatsen på listan över årets mest spelade svenska artister på Spotify. Det är ett starkt bevis på hennes framgång och vi ser fram emot att följa drottningen av pop under många år framöver", säger Jenny Hermanson, nordisk vd på Spotify, i ett pressmeddelande.

Även på listan över de mest spelade artisterna i Sverige ligger Zara Larsson i topp. Den enda som placerar sig högre är brittiska Ed Sheeran.

Albumet "So good" och superhiten "Symphony", som hon spelade in tillsammans med Clean Bandit, placerar sig på plats två och sex på respektive lista.

Mest spelad i hela världen på Spotify under 2017 är Ed Sheeran. Han står också bakom tjänstens mest spelade album "Divide" och den mest spelade låten, "Shape of you". På låtlistans andra plats hamnar remixen med Justin Bieber, megahiten "Despacito". Originalversionen slutar på plats tre.

Efter den brittiske gitarristen var Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar och The Chainsmokers mest populära bland Spotifys lyssnare.

Den mest spelade kvinnliga artisten globalt är Rihanna, enligt AP. Hon följs av Taylor Swift och Selena Gomez.