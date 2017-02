Oscar till svenske Linus Sandgren

– När jag hörde mitt namn blev det bara svart. Jag minns det knappt, säger Linus Sandgren till TT.

– Men nu känns det helt fantastiskt. Det har varit så mycket, så nervöst med tacktal och allt. Det här är en så stor ära, det känns så fantastiskt.

Läs också: Skandalen på Oscarsgalan: Fel vinnare lästes upp

Musikalfilmen "La la land", med Emma Stone and Ryan Gosling, var nominerad i hela 14 kategorier. Den förväntades också vinna för bästa film, vilken den först utropades som.

Sedan kom kallduschen. Beatty hade läst upp fel namn. Teamet bakom Moonlight kallades i stället upp på scen.

Läs också: Ove-film utan pris på politisk Oscarsgala

FAKTA: LINUS SANDGREN

Ålder: 44

Bor: Los Angeles och Stockholm.

Familj: Fru Cecilia Rimér Sandgren, döttrarna Betty och Lucy samt den lilla blandrashunden Fuji.

Utbildning: Stockholms filmskola.

Bakgrund: Upptäckte filminspelningsmagin under sitt jobb som chaufför på "Jönssonligans största kupp" (1995). Ägnade 90-talet åt reklam- och musikvideoinspelningar och har bland annat gjort videor till Petter, E-Type, Dilba och Robyn.

Viktigt möte: Gjorde kortfilmen "Disco Kung Fu" (2002) med regiduon Björn Stein och Måns Mårlind, vilket senare ledde till långfilmsdebuten "Storm" (2005), som Sandgren Guldbaggebelönades för. Trion inledde sedan sin USA-karriär tillsammans med thrillern "Shelter" (2010).

Filmer i urval: "American hustle" (2013), "100 steg från Bombay till Paris" (2014), "Joy" (2015), "La la land" (2016). Senast har han filmat Lasse Hallströms "The nutcracker and the four realms" och det intima dramat "Battle of the sexes", som bygger på den sanna historien om tennismatchen mellan Billie Jean King och Bobby Riggs.

Aktuell: Tilldelas en Oscar för "La la land", en färgsprakande och melankolisk musikal med Emma Stone och Ryan Gosling i huvudrollerna.