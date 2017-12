Armando Iannucci till Göteborgs filmfestival

Armando Iannucci kommer till filmfestivalen i Göteborg nästa år. Den Oscarnominerade skotske satirikern, manusförfattaren och regissören besöker festivalen med anledning sin komedi "The death of Stalin", som tävlar i en ny internationell sektions där vinnaren utses av Göteborgspubliken.

Iannucci långfilmsdebuterade 2009 med "In the loop" som gav honom en Oscarsnominering i kategorin bästa manus efter förlaga. Han ligger även bakom tv-serier som "The thick of it" och Emmybelönade "Veep".

Filmfestivalen i Göteborg arrangeras den 29-31 januari.