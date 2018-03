Inicio skapar morgondagens digitala kreatörer: ”Vi brinner för att hjälpa andra”

Det saknas kompetent arbetskraft i IT-branschen. Det insåg den tidigare Södertäljebon Mikaela Illanes och skapade en organisation som ska inspirera skolelevers intresse för programmering och elektronik. På så vis hoppas hon att kompetensförsörjningen får hjälp på traven.

– Det handlar inte enbart om inspiration. Vi vill också hjälpa lärarna i gymnasieskolan med digital kompetens. Från och med juni i år kräver Skolverket att alla kurser, från grundskolan till gymnasiet, ska innehålla någon typ av programmering. Man ska vara ”digitalt litterär”, säger Mikaela som är en av grundarna av Inicio.

Mikaela är född och uppvuxen i Lina och har gått i Ronnaskolan och dåvarande Igelsta gymnasium. Därefter blev det Kungliga tekniska högskolan för henne och nu är hon civilingenjör med en master med inriktningen dator/människa, interaktion och innovation.

Mikaela fick idén till föreningen när hon avslutade sitt kandidatprogram och senare, under masterutbildningen, träffade hon likasinnade. Det första projektet genomfördes i Mikaelas gamla skola där också hennes mamma var lärare, Ronnaskolan.

– Vi fick låna min mammas klass. Först pratade vi med lärarna om hur vi skulle kunna inspirera eleverna. De tyckte att många elever var för stökiga för att kunna delta – men vi vill ha just de stökigaste eleverna. De fick bygga robotar av pappmuggar, små elmotorer och propellrar. De älskade det och lyste upp på ett sätt de inte gjort tidigare, och de ville att vi skulle komma tillbaka, berättar Mikaela.

Efter Ronnaprojektet registrades en ideell förening och nu har verksamheten växt och drivs av fem avlönade personer. Dessutom har man ett 50-tal volontärer som hjälper till vid olika event.

Inicio reser inte enbart runt i gymnasieskolor för att inspirera. I Kista har man öppnat ett digitalt labb som kallas Mentor space och dit är skolklasser och fritidsgårdar välkomna. Även KTH:s studenter huserar i labbet.

– Det är fullt dygnet runt hela veckan. Men vi bjuder in skolor eller skapar event. Ett sådant event är Girls in ICT. Vi bjuder in 100 tjejer till en inspirationsdag i labbet. I år ska vi bygga puls- och andningsdetektorer. Man kan anmäla sig på vår hemsida, säger Mikaela.

Eventen drivs i samarbete med sponsorer. Både Ericsson och Google har stöttat Inicio. Företagen har goda skäl att bidra till deras verksamhet.

– Det saknas programmerare idag. Tekniken utvecklas hela tiden och det behövs utvecklare och designers. Företagen inser att de måste vara med från start och inspirera blivande ingenjörer eftersom de kommer att behövas.

Hållbarhet är ett ledord i verksamheten.

– Vi måste skapa ny teknik som kan hjälpa till i samhället och utveckla smart citizens in smart cities (smarta medborgare i smarta städer. Reds. övers.), säger Mikaela. I vårt labb återanvänder vi gamla datorer, skrivare och 3D-skrivare som företag skänker.

Ett projekt med tema hållbarhet som utfördes i Inicios labb var en speciell 3D-skrivare. Projektet gjordes i samarbete med Ingenjörer utan gränser.

– De skapade en stor handbyggd 3D-skrivare som används för att bygga hus med nedsmälta pet-flaskor. Skrivaren drivs av solceller som de också byggde själva.

– Vi hade en elev från Nacka gymnasium som kontaktade oss förra året. Hon hade hört talas om vårt Mentorspace. Hon sa att hon inte visste något om teknik men hon ville lära sig hur hon skulle kunna göra om sina hörlurar med sladd till bluetoothhörlurar. Hon fick lära sig det med hjälp av KTH-studenter, sedan gjorde hon det själv.