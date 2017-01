Här är fördelarna och fällorna med swish – och därför är kvittot snart ett minne blott

Trots att vintermörkret härskar kan Lena Ljungquist skörda en körsbärstomat i Överenhörna. Tomaten har mognat i ett inomhusväxthus av svart tyg där skarpa lampor ersätter solen. Just växtlampor är en storsäljare under vintersäsongen för Wexthuset, en webbutik för odlingsentusiaster. För en e-handel är bra betalningslösningar en nyckelfaktor, och en metod som de får mycket positiva kundreaktioner för är att man kan betala sin beställning via mobilen.

– Swish är väldigt populärt, vi var en av de första som skaffade det till en e-shop, säger Lena Sundquist, ägare och vd.

Nu är Wexthuset i full gång med en utlandslansering. Kunder i bland annat de nordiska grannländerna ska också kunna handla från Enhörna och just betalningslösningarna är en viktig del för att få kunder. Det ska vara enkelt, säkert och dessutom välkänt för kunderna. Lena och hennes kollegor tittar på hur andra e-handlare i de olika länderna tar betalt för att hitta rätt modell för varje land. Enkelhet går före pris när de väljer.

– Även om en tjänst är dyrare, så kan det göra att vi säljer mer om det är en enkel lösning, säger Lena Sundquist.

En annan företagare som använder Swish är Helena Johansson på Himmelska Fötter i Hölö. I behandlingsrummet mitt i samhället sitter Bengt Svensson och får sina fötter omhändertagna.

– Det är många som vill betala med kort, men när jag säger att man kan betala med Swish så tycker de att det är jättebra. Ett plus för mig är att man får pengarna på en gång, men till exempel iZettle får man vänta en månad, säger Helena Johansson.

iZettle är ett svenskutvecklat koncept för företagare där man kan ta emot kortbetalningar direkt i sin smartphone eller läsplatta med hjälp av en liten kortläsare. Helena Johansson har testat, men dåligt wifi satte stopp.

– Jag fick springa runt i lokalen och leta täckning, berättar hon.

Dålig täckning kan också vara ett hinder för Swish. Det vet Anette Rundqvist på Åbykvarns Gård utanför Hölö. Mobilbetalningar är smidigt på mässor och marknader, men i gårdsbutiken fungerar det sämre.

– Jag har faktiskt just skaffat Swish, men här på landet har vi väldigt dålig täckning, det är ett dilemma, säger Anette Rundqvist.

En viktig sak vid Swishbetalningar för företagare är att bokföringen blir korrekt. Skatteverket har flera gånger varnat för att Swish öppnar för fusk och att kunden alltid ska be att få kvitto för att vara säker på att betalningen registreras rätt. Helena Johansson i Hölö, har löst det genom att alltid skriva kvittot innan hon tar betalt – oavsett om betalningen görs via mobilen, faktura eller kontant.

Kvittot är i pappersform, men snart kommer kvitton i digital form bli vanligare. I december kom Axfood-koncernen med nyheten att Handlar´n-butikerna ska börja med papperslösa kvitton, där kunden ladda hem kvittot i en app. Även Direkten-kedjan använder samma teknik, men ännu är ingen av butikerna i Södertälje och Nykvarns kommuner igång. Men på Findity som gör den tekniska plattformen tror man att papperslösa kvitton slår igenom i år.

– För handlarna finns många fördelar, det blir till exempel mindre arbete med att byta kvittorullar. Med digitala kvitton så vet vi också vem som handlat. I dagsläget om man till exempel ska återkalla köttfärs med listeriabakterier så måste man gå ut i media. Med appen kan vi i stället skicka en push-notis direkt till kunden. Och som konsument kan man ställa in larm, till exempel om man köpt en vara med gluten eller nötter, om man är allergisk, säger Finditys vice vd Erik Löfberg.

Fakta:

Så fungerar Swish för företag

Swish har en särskild tjänst för företagare. Man får då ett eget nummer som börjar på siffrorna 123, som är kopplad direkt till företagarens bankkonto. Kunden måste ha Swish-appen i sin mobil och bekräftar betalningen med mobilt bank-id. Pengarna överförs direkt från kunden till företagarens konto vid betalning.

Det skapas inget kvitto via Swish, utan det är företagarens ansvar att bokföra betalningen och skriva ett kvitto till kunden.

Pris: Kontakta din bank för prisuppgifter. Priset kan vara en kombination av startavgift och avgift på några kronor per transaktion. Ibland ingår Swish i bankens företagspaket, eller att man får olika typer av rabatter.