Tack för gensvaret! Här är Södertäljebornas egna texter och bilder av skogen de älskar

I olika artiklar, essäer och bilder har både vi och läsarna skrivit om skogens betydelse för människan, om skogen i konsten, i musiken, skogen som en arbetsplats, vem skogen tillhör och skogsbruket. Vi har också skrivit om barndomsminnen från skogen, om förtrollade skogar, om miljörörelser som kämpar för att skydda skogen från människor och om skogsdjur som har förlorat sina hem. Debatter har förts och läsare har blivit upprörda över att vi huggit ned över 80 procent av världens urskogar på bara de senaste 200 åren.

Min första kontakt med skogen var när jag som elvaåring kom till Sverige och bodde i Geneta våren 1976. Det var egentligen ingen riktig skog. Mina kompisar och jag tillbringade mycket tid i en mindre skogsdunge vid höghusen där. Vi byggde kojor, lekte och tjuvrökte. Skogen var en trevlig plats så länge den inte blev alltför tät.

Några år senare, på ett sommarkollo mitt ute i någon skog utanför Hällefors i Västmanland, blev jag anfallen av några tusen jordgetingar. Några av dem insisterade på att sticka mig. Det var ett olyckligt möte den där sommardagen som slutade med kliande utslag och svullnader över hela kroppen. Uppenbarligen klarade jag mig utan att uppsöka någon läkare, men jag insåg senare att de där sticken har orsakat en allergichock.

Jag blev allergisk mot skogen.

Så fort jag kom in i en skog började kroppen klia. Jag hörde myggen ina till och med mitt under den kallaste vintern. Jag försökte råda bot på allergin under mina månader på Ing1 utanför Södertälje, men inte ens den hårda lumpartiden kunde få min fobi för skogen att lägga sig.

Numera har jag inga problem att ta en skogspromenad, men jag kan inte påstå att jag känner mig hemma där. Det har därför varit mer än intressant för mig att följa tema Skogen i Mittmedias tidningar och jag har imponerats av att se hur människor engagerar sig och till och med brinner för skogen att de skriver böcker, täljer fram skulpturer och läser femåriga utbildningar om skogen.

I dag avslutas serien om skogen och jag passar på att tacka alla som har varit med och bidragit med material till serien under de här sju veckorna. Nedan kan du se några av de 100-tal bidrag som har publicerats i lt.se.

............

Mitt förhållande till skog och mark var för första gången en medvetenhets upplevelse, när man som barn sprang runt bland stock och sten och alla vackra blommor och naturväsen.

Om man vill följa med i den stora omvandlingen som är nödvändig under den närmaste framtiden vad gäller människosjälens förnimmelse och tankar kring skogen och naturen, måste vi kunna utveckla ett sinne för det som är osynligt som fodrar en djupare inblick i människans och världens lagbundenheter.

Som konstnär hade jag min senaste utställning i gamla rådhuset i Södertälje ca. 5 år sedan. Det var att i bildform med färgens väsen förmedla de elementarväsen som finns i skogen och i naturen för övrigt. De var bilder från skogslivets alla områden, där rotandar, gnomer, undiner, sylfer och salamandrar har sina uppgifter för växtlivet och för oss människor. Det skulle bli för långt utlägg att redogöra för deras uppgifter, men kort kan sägas att Gnomens uppgift är att förbereda mineralriket för roten bland annat Undinen som är värdskemist har med de vattenartade, Sylfen har med ljuset att göra och salamandern har med värmen att förmedla. Urplantan i skog och äng, som Goethe säger; de urbildliga hos växten bara kan uppfattas om andens ögon verkar i levande förbund med kroppens. Inspirationen från agrikultur som konstform där gestaltnings principer som kommer till uttryck i skogens och naturens eget skapande och att konstnärligt arbete är en viktig och nödvändig förberedelse för var och en som går ut i skog och mark och vill tränga in i den organiska världen ”uppenbara hemligheter”. Åskådande-tänkande.

Att måla är att stämma sig i unison med färgen och skogens färgstämningar.

Tomtar, vättar och rotandar kallade man dem förr i tiden. Överallt ingriper väsen från denna sida av livets tröskel. Och endast när man känner till denna levande samverkan mellan dessa tvenne arter av väsen, förstår man egentligen hur den synliga världen utvecklas. Och för människan är kunskapen om den översinnliga världen i hög grad nödvändig.

Konstnär Sten Granlund, ateljé Hedlunda Järna.

…………….

"Det gick en man uti skogen

Han var med allt liv i naturen förtrogen

Han njöt på stubben i ensamhet

Och tänkte på livet – Ja, du vet

Lugn i själen gick han hem när tiden den var mogen

Katinka"

Katarina Juhlin, Södertälje

……………….

……………..

…………

Svenska skogar

Ljuvliga, doftande

svenska skogar

som påminner mig

om Nerudas skogar

som jag har aldrig sett

men som jag känner så väl

Cecilia Valdés

........

När den skog man värnar och uppskattar så högt, skövlas, bebyggs och rycks ifrån en utan hopp om räddning, då känner man sig maktlös som träden i sin dödskamp. Få ser, få hör, få orkar bry sig om träden och dem som förtvivlat höjer sin röst för dem. Ni som har och hade makten att rädda både träden och Järnaskogen de stod i, borde ha förstått att vår unika tätortsnära skog var och är värd att värnas och bevaras - även i sina utkanter. Snart " bidde det bara en tumme kvar" av vår tidigare så underbara och levande skog, som inte var störande för någon. Man kommer inte att hitta resterna av skogen för nybyggnationer. Djupa spår av maktlöshet under asfalt och husgrunder, vittnar om de övergrepp som begåtts och begås på Järnaskogen och även i Järnas relativt centrala skogliga omnejder.

Sign. Järnabo helt utan hopp om ett grönt och naturvänligt Järna

…………..

Dikten om vår skog

Träd och snö, luft, gran och kottar.

Det hårda på trädet, barr och fåglar.

Träd och moln, skog, gräs och en fruktstock.

Träd, hus och en bruten pinne.

Buskar, blad, träd och träd och träd.

Årsbokens förskola Guldgruvan från Brunnsäng/ Södertälje

…………….

Långt inne i skogen där blänker en pöl

det heter väl numera våtmark.

Jag kallar den hellre för en göl

när doften känns somrig och stark.

Bengt, Södertälje

…………………..