Ny bok: Varningslamporna blinkar för demokratin – folkstyret i rädslans tid

”Vi kan tacka Trump!” lyder rubriken över slutkapitlet i Olle Wästbergs och Daniel Lindvalls bok ”Folkstyret i rädslans tid”.

Och med det menar de att Donald Trump, med sin sexism, rasism och acceptans av våld, och med sina angrepp mot domare och fria medier, har levererat en avskräckande provkarta på vart högerpopulism kan leda - något som starkt bidrog till att högerpopulisterna i de nyliga valen i Österrike, Nederländerna och Frankrike inte nådde dit de hoppats.

”Vi ser i dag hur demokratins krafter engagerar sig och organiserar sig på ett sätt som förhoppningsvis kan trycka tillbaka den auktoritära populistiska vågen”, skriver Wästberg/Lindvall.

Författarparet var ordförande respektive sekreterare i den senaste Demokratiutredningen. Deras bok är en sorts populariserad förlängning av utredningen, och inleds med orden ”Varningslamporna blinkar för demokratin”.

Men mot slutet låter det alltså litet mer hoppfullt: det som sker i USA,Ungern, Turkiet, Polen föder motkrafter, hoppas författarna. Och då särskilt bland unga och kvinnor.

Men mellan början och slutet levererar Wästberg/Lindvallen diger lista över svagheter och problem för demokratin, med förhållandena i Sverige i centrum. Partierna har tappat i förankring, folkrörelserna flämtar, de seriösa medierna sitter löst, segregationen ökar, en dov pessimism vilar ofta över den allmänna debatten – faktorer som alla göder misstänksamhet mot eliten, populism och aggressivitet.

Som motgift mot dessa trender vill Wästberg/Lindvall framförallt satsa på åtgärder som främjar öppenhet och tillit: Tidsbegränsa politiska uppdrag, sprid dem bland fler, återgå till den gamla sortens offentliga utredningar som fick jobba grundligare och med bredare förankring än dagens ”snabbisar”, stöd kvalitetsjournalistik och public service, stöd föreningslivet och civilsamhället, se till att det finns gott om möteslokaler…

Inget parti vågade lägga förslaget men när det kom som medborgarinitiativ gick det igenom.

Därtill kommer en del originella recept:

* Öppna för ”folkmotioner” modell Finland. Förslag läggs ut på nätet och när minst 50.000 röstberättigade stött det tas det upp i riksdagen. Det var på så sätt Finlands riksdag sade ja till samkönade äktenskap, inget parti vågade lägga förslaget men när det kom som medborgarinitiativ gick det igenom.

* Lotta in ”medborgarråd” som en sortsrepresentativ folklig jury, som får tid och möjlighet att sätta sig in i komplexa frågor i stat eller kommun, med uppdrag att avge en rekommendation. Metoden har tillämpats i Texas i energifrågor, i Australien om lagring av kärnavfall, i Poznan i Polen i frågan om att bygga en EM-arena, och på Irland ibl a frågor om abort och klimatpolitik. ”Det bästa sättet att möta anklagelser från populistpartier som påstår att just de utgör folkets sanna röst… är att helt enkelt låta folkets sanna röst finnas med i beslutsfattandet genom slumpmässigt tillsatta medborgarråd”, menar Wästberg/Lindvall.

* Och år 2021, då den allmänna rösträtten i Sverige fyller 100 år, bör vi inrätta ett Demokratimuseum, som både visar hur demokratin infördes och hur den fungerar i dag, föreslår de.

Sätt Donald Trump på museum, är en tanke som nog delas av många.

Och om han fungerar på det sätt som Olle Wästberg och Daniel Lindvall hoppas, så kanske det är på just ett Demokratimuseum han bör hamna.

BOK: Folkstyret i rädslans tid

Olle Wästberg och Daniel Lindvall

(Fri tanke förlag)