Södertäljes King of Queen i ny show - drar ut på Sverigeturné i vinter

Under 2016-17 spelades hyllningen "Freddie 70 Years" till Queen & Freddie 50 gånger med bra respons. Nu kommer uppföljaren Freddie Forever!

Showen har Sverige-premiär på Scalateatern Karlstad 19 oktober och åker sedan på Sverige-turné.

På scenen står Södertäljes musikalstjärna och "king of Queen" - Johan Boding, uppbackad av Night of Queen Band & Choir. Showen kommer till stor del att bestå av låtar från skivorna Jazz -78, Live Killers -79 och Made in Heaven -95.

Spelplan:

Karlstad, Scalateatern 19, 20, 21/10

Stockholm, Cirkus 30, 31/10

Örebro, Conventum Kongress 9/11

Kalmar, Kalmar Salen 10/11

Jönköping, Jönköpings Konserthus 17/11

Göteborg, Lorensbergsteatern 18/11

Malmö, Malmö Live 23/11

Växjö, Växjö Konserthus 24/11

Norrköping, Louis De Geer 25/11

Halmstad, Halmstad Teater 30/11

Gävle, Gävle Konserthus 7/12

Västerås, Västerås Konserthus 8/12

Uppsala, Konsert & Kongress 9/12