Stulna van Gogh-tavlor värda nästan en miljard är hemma igen - efter 14 år

– De är tillbaka. Jag trodde aldrig att jag skulle få tillfälle att säga de orden, sade museets direktör Axel Rueger inför avtäckningen av konstverken.

Tavlorna i fråga – "Havsutsikt i Scheveningen" från 1882 och "Församlingen lämnar Reformerta kyrkan i Nuenen" från 1884 – tillhör van Goghs första oljemålningar och är av stort intresse för konsthistoriker.

Den förra har havsmotiv och målades under van Goghs studietid i Haag och den senare avbildar en kyrka i Brabant där van Goghs pappa var präst. Vid den senaste värderingen sades verken ha ett sammanlagt motsvarande värde av nästan 950 miljoner kronor.

Tavlorna stals vid ett inbrott 2002 då två tjuvar bröt sig in via museets tak. Den välplanerade kuppen tog bara tre minuter och 40 sekunder, sedan var tavlorna spårlöst försvunna – tills september förra året. Då hittades de bakom en falsk vägg under en polisrazzia hemma hos den italienska maffialedaren Raffaele Imperiales mamma i närheten av Neapel.

I en ny dokumentär om kuppen bekräftar Octave Durham, en av tjuvarna, att han och hans kumpan sålde tavlorna till Imperiale för motsvarande 3,3 miljoner kronor eftersom denne "var intresserad av konst", skriver New York Times. Maffialedaren tros i dag befinna sig i Dubai.