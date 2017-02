Science fiction-utställning – men utan flygande tefat och gröna gubbar

Under lördagen slog Södertälje konsthall upp portarna för sin nya utställning, med namnet The ultimate limits of infinity and the space beyond (episode 3). Det är fem konstnärer som alla förhåller de sig till science fiction-genren på olika sätt i sin konst som med utställningen gjort gemensam sak av sitt skapande. Här möter konst science fiction.

En av konstnärerna som medverkar är Niklas Wallenborg, uppvuxen i Södertälje.

– Själva idén till utställningen har att göra med att vi ville undersöka hur samtidskonstnärer kan använda sig av science fiction som metod. Och i sammanhanget blir då materialet som jag jobbar med sekundärt, säger han.

Den besökare som anser att science fiction är synonymt med flygande tefat och gröna gubbar kommer dock att bli besviken.

– Det handlar inte konkret så mycket om rymden utan mycket mer om nutida relationer. För mig är det här en möjlighet och en plattform för att skapa möjligheter att exempelvis undersöka hur framtiden kan komma att se ut, säger Niklas Wallenborg.

Södertäljes nya stadsdirektör, Rickard Sundbom, var den som invigde utställningen.

Vad är din relation till science fiction?

– Jag har ingen speciell relation till science fiction mer än att jag som de flesta barn tyckte det var häftigt och spännande med rymden.

Är du konstintresserad då?

– Intresserad, ja. Men okunnig. Jag tror de flesta skulle svara nej på den frågan, men de facto tror jag de flesta är intresserade. Det finns väl ingen som inte tycker om vackra upplevelser, säger Rickard Sundbom.

Utställningen är den tredje i en serie på fyra, på just temat science fiction. Del två pågår i Nacka och del fyra kommer att ställas ut på Gotland.

Konsthallens intendent Sarah Guarino Florén säger sig vara jätteglad över att utställningen hamnat i Södertälje.

– Det är spännande och deras konst och uttryckssätt skapar en mycket dynamisk utställning. Jag tror att den kräver lite tid och man bör ge den en stund, men här finns något för alla. En tvååring hittar kanske ett roligt rum att vara i och en som gillar 1900-talshistoria hittar också något här, säger hon när hon visar runt i ett rum med bland annat diabetraktare och en OH-apparat.

– Science fiction behöver inte hända någon annanstans. Vad finns detför världar i dig exempelvis. Här inne får jag lite vintagekänsla säger hon och stannar upp vid en hylla med uppskattningsvis ett 50-tal kasettband.

– Det är bandade föreläsningar om svamp, av en svampexpert, Terence Mckenna.

De konstnärer som är representerade på Södertälje konsthall är Niklas Wallenborg, Debora Elgeholm, Lina Persson, Andreas Sandström och Grant Watkins.

