Moderna museet söker vältränade män

Om du dessutom är mellan 35 och 50 år och 180–185 centimeter lång är du precis den person Moderna museet i Malmö letar efter.

Museet söker nämligen deltagare med egenskaperna ovan till utställningsprojektet "Public movement" och performanceverket "Choreography for the running male" under Gallerinatten den 30 september. Tanken är att nio män sakta ska jogga genom Malmö samtidigt som de utför en koreografi.

"Running male" är ett av flera verk som framförs under "Public movement"-projektet. Gemensamt för dem är att de "på olika sätt koreograferat kroppen för att utmana normer, värderingar, makt och maktlöshet", skriver museet på sin hemsida.