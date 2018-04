Kommentar: Marken gungar under Svenska Akademien

I stället för att läsa mellan raderna i romaner har vi under senare tid fått ägna allt mer tid åt att läsa mellan raderna i uttalanden från Svenska Akademien och dess ledamöter.

Nu har både Klas Östergren och Kjell Espmark valt att lämna Svenska Akademiens arbete.

I och med skandalen kring den så kallade Kulturprofilen har det funnits mindre och mindre att läsa in. Klas Östergrens citat till Svenska Dagbladet om sin avgång kan te sig svalt och korrekt, men i sammanhanget är det ett skrik.

”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game’”

Hade Svenska Akademien i stället varit Big Brother-huset hade motsvarigheten varit att någon vilt svärande hade slagit sönder studion och smällt igen dörren efter sig.

Känslan nu är att vad som helst kan hända och att det när som helst kan flasha om ett nytt avhopp.

När Akademien i höstas krishanterade efter Kulturprofilen-skandalen, skrevs det om att detta är de adertons största kris sedan Rushdie-affären. Nu går det inte ens att göra den jämförelsen. Detta är i särklass.

Frågan är hur få i de aderton som i praktiken sitter kvar i Svenska Akademien kan bli innan dess legitimitet helt försvinner. För allmänheten i stort syns de bara en gång om året när Nobelpriset i litteratur ska tillkännages, men Akademiens uppdrag är så mycket större, såväl inom språkvård som i en omfattande stipendieutdelning. Med en stol bland de aderton följer också mycket arbete som nu fördelas på allt färre ledamöter.

Den kontroll över situationen som ständiga sekreteraren Sara Danius lyckades förmedla i samband med Nobelprishögtidligheterna är nu som bortblåst. Känslan nu är att vad som helst kan hända och att det när som helst kan flasha om ett nytt avhopp.

Ironiskt nog så ter sig Svenska Akademiens senaste tid av prövningar som utmärkt stoff för en rafflande roman. Ett hemligt sällskap i kris, dunkla lojalitetsband, makt som korrumperar …

Det låter som ett perfekt ämne för – Klas Östergren.