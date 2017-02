Kollektivt körverk fyllt av känslor

Titeln "The cleaner", som även utställningen på Moderna museet bär, syftar på att Abramović har städat i sitt konstnärskap men också i sitt förflutna. Numera handlar hennes konst mycket om att vara närvarande. Och den nya performanceakten är inget undantag. Här skapar besökarna verket tillsammans med konstnären, tränade utförare, sångare och körer.

Det enda man får ha med sig in i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen är sina kläder – mobiltelefoner, klockor, anteckningsböcker och till och med skorna lämnas utanför.

– Du ska komma dit naken, med dina kläder på förstås, men fri från teknologi och annat. På så sätt får du en ren och enkel upplevelse, sade Abramović om performanceverket i samband med öppningen av hennes utställning på Moderna museet.

I strumplästen rör sig besökarna, som mest 150 personer samtidigt, runt i den stora lokalen som tidigare har varit kyrka. Svartklädda performers och Marina Abramović själv interagerar med besökarna. De förflyttar sig långsamt, tar någon i handen, placerar någon annan på en stol, visar någon att lägga sig ned på golvet och skapar grupper av människor tätt intill varandra.

Eric Ericsonhallen är uppkallad efter dirigenten och körledaren med samma namn, och Abramović ville ta vara på att det är en plats för körkonst. Åtta timmar om dagen i en veckas tid fortgår verket utan uppehåll med en ständigt pågående sång i rummet. Ett fyrtiotal körer, de flesta amatörer, och ett antal solosångare avlöser varandra, mystiska toner kan övergå i kärleksballader framförda med akustisk gitarr.Starka känslor

Främlingar står rygg mot rygg eller tittar rakt in i varandras ögon. Människor ler, blundar och gråter. Att vara tyst i grupp är för många en ovan känsla, likaså att bli fysiskt – och kanske också mentalt – berörd av främmande personer. Men stämningen är lugn och trygg.

– Det var alla slags människor där i olika åldrar, hudfärger och kroppsformer. Att bara få vara tillsammans här och nu utan att någon kräver någonting – det var fantastiskt! säger besökaren Tapiwa Nyika som bland annat fick en lång kram av konstnären själv under performancen.

Hennes vän Lili Hermosilla är också tagen när hon kommer ut från hallen:

– Jag grät nästan hela tiden. Det var så vackert. Många gånger är det våra tankar och idéer som skiljer oss människor åt, men här pratade vi inte och man kom närmare varandra. Här fanns inget vi och dom.

Fakta: The cleaner

"The cleaner" är ett kollektivt performanceverk i före detta Skeppsholmskyrkan, numera Eric Ericsonhallen, granne med Moderna Museet i Stockholm. Verket genomförs 27/2-5/3 mellan kl 14.00 och 22.00.

Marina Abramović har engagerat ett 40-tal olika körer, samt sångare, som kommer att uppträda enligt ett schema, och skapa ett ständigt pågående ljudlandskap där en sång övergår i nästa. Verket pågår åtta timmar om dagen, och publiken ska interagera.

I verket deltar också, utöver Abramović själv och hennes medarbetare Lynsey Peisinger, sångare, och 30 utförare.

Ett efterföljande körprojekt fortsätter på flera orter i Sverige under 2017, med ledare ur The Real Group Academy och medlemmar ur Songs of the Moment Nordic. Hur det ska utformas i detalj och var det kommer att äga rum är ännu inte klart.

Fakta: Marina Abramović

Född: 1946 i Belgrad i nuvarande Serbien. Bor numera i New York.

Uppväxt: Visste redan som tolvåring att hon skulle ägna sig åt konst. Familjen är välbeställd och föräldrarna gör politisk karriär för Tito. Modern är väldigt auktoritär och bestraffande. Hon uppmuntrar dotterns konst men bara så länge denna ägnar sig åt måleri.

Utbildning: Konstakademin i Belgrad mellan 1965 och 1970. Under sina fortsatta studier börjar hon alltmer använda kroppen som redskap i sin konst.

1973 träffar hon konstnären Joseph Beuys. Dennes happenings gör ett stort intryck på henne och influerar hennes fortsatta arbete. Under tolv år arbetar hon tillsammans med den tyske performancekonstnären Ulay som hon också hade ett förhållande med. Deras bostad, en Citroên-buss, finns med på utställningen. Ulay kommer också till vernissagen.

Smeknamn: "The godmother of performance art".

Marina Abramovićs tidiga verk handlade mycket om fysisk smärta, att möta rädslor och döden. På senare år har Abramovic gått mer mot att vara i nuet och blivit allt andligare.

Aktuell: På Moderna Museet i Stockholm i den första betydande retrospektiven som har gjorts i Europa. "The cleaner" visas mellan 18/2 och 21/5 och fortsätter sedan till Louisiana.

Med dokumentären "Space in between" som handlar om Marina Abramovićs möten med brasilianska shamaner, om hennes konstnärliga metod och kreativa process. Visas på Tempo dokumentärfestival i Stockholm den 7 mars, samt självbiografin "Gå genom väggar".