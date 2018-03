Dansvänlig blues ska piffa upp påskaftonen – "De lyckas alltid få sin publik i gungning"

Det Stockholmsbaserade bluesbandet Eric Hansson och Slidin’ Slim med band är nu inne på sitt tionde år tillsammans. Det var 2008 som Anders Landelius (alias Slidin’ Slim) och Eric Hansson spelade ihop för första gången och redan från början stod det klart att allt klickade. Under 2015 arbetade Slim och Hansson med ett gemensamt album som de sedan kunde spela in i början av 2016. Albumet ”Better Late Than Never” som innehåller tio nyskrivna låtar, producerades av Surjo Benigh och släpptes i oktober samma år.

– De här två herrarnas olika stilar av blues blir en spännande mix med influenser från soul, country och rock och tycker man om klassisk rotrock så är det här vad man ska lyssna på, , säger Lasse Jansson, ordförande vid Södertälje jazz och bluesförening.

Med sig på albumet ” Better Late Than Never” har duon musiker som Kjell Gustavsson, trummor, Janne Pettersson, keyboards, Micke Fall, munspel och basisten Surjo Benigh.

– På lördag spelar Kjell Gustafsson och Surjo Benigh, säger Lasse Jansson och berättar att föreningen försöker ha så mycket lokala musiker som möjligt, men att man ibland tar hit andra också.

– Både Eric och Surjo har varit här tidigare och spelat i olika sammanhang. Det är otroligt duktiga musiker och trevliga människor som jag lärt känna.

Det andra bandet på kvällen i Spinnrocken är Principal’s Blues som består av fem medlemmar i åldrarna 33 till 66 år. De har olika bakgrund musikaliskt, men förenas av sin kärlek till bluesen.

– De spelar blues med inslag av jazz och soul och de lyckas alltid få sin publik i gungning. Caroline Ohm på sång och Wolfgang Johansson på gitarr har spelat tillsammans i tio år. Trummisen Tomas Ericsson har spelat hela livet i olika band, säger Lasse Jansson.

Även det här bandet kommer från Stockholm och ses ofta spelande på Stampen och andra ställen i huvudstaden. Principal’s Blues spelar mycket dansvänlig musik.

– De har varit här i Södertälje förut och blivit mycket populära bland vår publik, säger Lasse Jansson.