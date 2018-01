Charlie Petersson från Västergård i Guldbaggenominerad film

Han spelade Wille i Cirkeln från 2015 som LT tidigare skrivit om. I Para knas, som hade premiär i december 2017, spelar han den LSD-påtände Stoffe och under 2018 kommer vi få se Charlie i Morden i Sandhamn, två filmer som är baserade på författaren Viveca Stens Sandhamnsserie. Dessutom medverkar han i en Holländsk tv-serie som spelas in i Sverige av svenska skådespelare.

LT träffar Charlie Petersson på systerns bistro på Drottninggatan i Stockholm. Charlie bor numera vid Fridhemsplan, inte långt därifrån. Vädret är gråmulet och det duggregnar ute.

– Det var roligt att vakna upp idag. Para knas är Guldbaggenominerad, berättar Charlie när han slår sig ned.

Filmen är nominerad i kategorierna bästa kostym och Guldbaggens publikpris. En annan film med Södertäljeanknytning som är nominerad i flera kategorier är Borg, filmen om Södertäljesonen och tennisspelaren med samma namn.

Under tonåren var det basket som gällde. Charlie Petersson var en lovande spelare i SBBK:s All star team, pojkar 92. Basketen tog honom vidare till Norrköpingslaget Dolphins och det var i Norrköping han påbörjade sina gymnasiestudier. Men den begynnande idrottskarriären fick ett abrupt slut.

– Jag spelade basket länge. Men en handledsskada gjorde att jag fick lägga av när jag var 17. Jag flyttade tillbaka till Södertälje och avslutade gymnasiestudierna på Wendela Hebbe-gymnasiet, samhälle och media, alltså inte teaterutbildningen.

Men det var ändå på gymnasiet i Södertälje som Charlies skådespelartalanger började skymta fram.

– Att sluta spela basket var att förlora en stor del av identiteten och jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag råkade bli full på en Halloweenfest och började imitera Jokern i Batmanfilmerna. Min kompis tyckte det var bra och föreslog att jag skulle följa med till STA (Södertälje teateramatörer) och testa skådespeleri. Jag fick huvudrollen i en pjäs som hette Queens boulevard och det gick väldigt bra vilket ledde till att jag kom med i STA:S uppsättning av Grease. Jag spelade Kinickie, den största birollen. Sedan dundrade jag in i filmbranschen, berättar Charlie.

Att dundra in i filmbranschen var inte lätt, men Charlie gav sig inte.

– Jag gick på 60 auditions första året. Det var skolfilmer, reklamfilmer, tv-serier och allt jag kunde hitta. Jag fick två 'ja' och 58 'nej' under det året. Efter det började det släppa. Jag blev bättre och bättre, började fatta konstformen och 2013 började det lossna.

Just filmen Cirkeln fick en avgörande betydelse.

– Det var en stor film. Efter det tänkte jag att nu är det bara att köra, det är det här jag ska göra, nu jag vänder inte om, säger Charlie Petersson.

Sedan tre år tillbaka jobbar Charlie ihop med en agent och han kan nu försörja sig helt på sitt skådespeleri.

– Jag är ingen kändis i allmänhetens ögon, men kanske i branschen där alla har ögonen på varandra. Jag är fortfarande en undergroundskådis som inte brejkat till mainstream ännu. Jag är ändå sjukt lyckligt lottad och det enda jag vill är att skådespela på heltid. Det är kanske bara två procent i branschen som får gör det.

För att nå framgång måste man, förutom att vara en bra skådespelare, också kunna marknadsföra sig.

– Folk tycker att jag är en duktig skådespelare men också att jag har en administrativ förmåga, att jag är duktig på att ta mig framåt. Det är så mycket jobb bakom. Man måste till exempel göra en showreel, en samling av sina bästa insatser på tre-fyra minuter, som jag eller min agent använder när jag söker jobb. Och, första rundan av en audition består ofta av en selftape, en film man själv spelar in. Man får ett manus och så spelar man in en scen som man skickar in. Är den bra kommer man på audition på plats.

Charlie Petersson växte upp med sin pappa och syster i Västergård och familjen flyttade till Storgatan nere vid Tom Tit under Charlies tonår. Pappa är rörmokare och systern driver sedan förra året bistron på Drottninggatan i Stockholm. Han ser sig själv som en "Södertäljekis" och att växa upp i just Södertälje är något som kan vara fördelaktigt.

– När man berättar att man kommer från Södertälje känns det som att man slår ur ett underläge. Och, det är alltid skönt att vara en underdog, framför allt i en bransch som den här. Den kan vara ganska elitistisk. Under det senaste året har man också börjat att se fler skildringar av förortsområden i filmer som Para knas, Dröm vidare och Måste gitt.

Att bli skådespelare i filmbranschen verkar tufft. Var har du fått modet ifrån?

– Det är min första och största egenskap. Jag hade en ganska otrygg uppväxt. Nu känner jag trygghet när jag är som mest otrygg. Då vet jag vad som krävs. Jag är rädd för bekvämlighet och det är därför jag hoppat in i världens svåraste bransch.

Filmografi:

• Morden i Sandhamn, 2018. Rollfigur: Isak

• Para knas, 2017. Rollfigur: Stoffe

• Kroongetuige, 2017, holländsk tv-serie. Rollfigur: Pelle

• Han är min, 2017, kortfilm. Rollfigur: Rasmus

• Sthlm hunters, 2017, kortfilm. Rollfigur: son

• Alone together, 2017, kortfilm. Rollfigur: inkräktare

• People in cars, 2017, kortfilm

•Härskarna bland oss, 2016, tv-serie. Rollfigur: Stefan/Steffi

• Bidisha, 2015, kortfilm. Rollfigur: Liam

• 112 Aina, 2015, tv-serie. Rollfigur: Kristian

• Cirkeln, 2015. Rollfigur: Wille

• Festen, 2014, kortfilm. Rollfigur: Han

• American burger, 2014, kortfilm. Rollfigur: kameranörd

• Vanessa, 2014, kortfilm. Rollfigur: Roman

Källa: Imdb

Charlie Petersson har också medverkat i flera reklamfilmer, bland annat för Junibet och Postkodlotteriet.

Kommande filmer:

• Pojkvän, film baserad på hip hop-gruppen Tjuvjakts album Pojkvän. Premiär under 2018, oklart var.

• Drama queen, pilotavsnitt. Inger Nilsson, som spelade Pippi Långstrump en gång i tiden, medverkar också.

