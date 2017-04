Roman baserad på Abramovićs verk prisas

Den prisade romanen, "The museum of modern love" är baserad på en performance som konstnären Marina Abramović uppförde 2010 på Moma i New York. I tre månader satt hon tyst på en stol där publiken fick sitta framför henne i meditation. Romanen handlar om människor som kommer till museet, ofta vid en skiljeväg i livet.

Själv besökte Heather Rose Abramvoićs utställning fyra gånger. Hon bad konstnären om lov att få skriva om henne i sin bok.

"Att sitta framför henne var så märkligt och andligt, men ändå fruktansvärt sekulärt, så jag tänkte att det inte fanns en chans att jag skulle kunna skildra den här kvinnans kraftfullhet genom att fiktionalisera henne", sade författaren till The Guardian.

Priset etablerades 2013 för att stödja kvinnliga författare i Australien och prissumman är på 50 000 dollar. Enligt Heather Rose gav priset henne en uppmuntran "utan motstycke".