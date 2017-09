Bokmässan: Engagerat på parallella litteraturscenerna

Sakprosans utmaningar i en värld av fake news, samtal om hat och hot och ett seminarium om begreppet skörhet i en tid som premierar styrka. Programmet som Göteborgs Litteraturhus har satt samman för bokmässehelgen speglar frågan: vad spelar litteraturen för roll här och nu?

– Vi har med programpunkter som inte hade kunnat hända på mässan, säger verksamhetsledare Sofia Gräsberg, och exemplifierar med ett seminarium där Arundhati Roy pratar om sin nya bok med Alex Alvina Chamberland och Tove Folkesson. Båda är djupt personligt påverkade av hennes författarskap och aktivism.

– Istället för att välja en kulturchef på en stor tidning har vi valt att sätta samman personer som verkligen har något att tala om, specifika frågor eller erfarenheter. Det är mer som står på spel här.

Över 200 författare och översättare har beslutat att bojkotta den traditionella Bokmässan. Flera av dem närvarar i stället antingen på ETC:s Bokmassan eller Göteborgs Litteraturhus "Scener & samtal". Vissa kommer till flera av platserna.

Lisa Bjurwald, författare och initiativtagare till bojkotten tror att alternativen kommer att bestå nu när den traditionella Bokmässans monopol är brutet. Hon tycker att debatten både har splittrat och stärkt.

– Mestadels är det positivt att vi kulturutövare pratar mer öppet och lösningsorienterat om det hat, hot och de trakasserier vi utsätts för av den organiserade rasismen, säger hon.

Med tidningen Författaren håller hon den 29 september ett panelsamtal om författaren som aktivist. I tider av ökade påtryckningar mot kulturutövare anser hon att de rollerna blir allt svårare att hålla isär. Också Olav Fumarola Unsgaard, projektledare för ETC:s Bokmassan, ser ett starkt engagemang, som gjorde att man kunde få ihop 76 programpunkter med 130 medverkande på bara tre månader.

– Litteraturen i Sverige i dag med en yngre generation har inte längre vattentäta skott mellan politik, litteratur, författarskap och aktivism. Man väljer att stå upp för hotade kollegor, säger han.

Bokmässans agerande har kritiserats från flera håll men vd Maria Källson menar att de har satsat stora resurser på att försvara den öppna arenan och önskar att fler ska se vad som förenar mässorna."Bokmässan består av 3609 programpunkter, 250 av dem handlar om toleransfrågor och hur vi ska bekämpa den växande rasismen. Vi uppmuntrar alla att ta del av vårt program och bilda sig en egen uppfattning om vad Bokmässan är", skriver hon i ett mejlsvar.

Debatten för och emot bojkott har stundtals varit hätsk. Till stor del har den kommit att handla om yttrandefrihet. Författaren Aleksander Motturi tycker att det är märkligt med påståendet att de högerextremas åsikter tystas i tider då västvärlden "lever under en brun tsunami". Han anser att det hjälper de högerextrema att sätta agendan – medan andra nyanserade samtal försvinner.

– Vad hände med litteraturen, de små berättelserna och de alternativa försöken att skapa narrativ om vår värld i allt detta? Det pågår en kamp om uppmärksamheten och även om litteraturen inte kan reduceras till en sådan kamp är den ändå bakbunden av den, säger han.

Sofia Gräsberg upplever att ståndpunkterna är mindre polariserade nu. Men utan en plats utanför mässan tror hon att många författare och besökare skulle utebli. Nu ser hon fram emot att få fokusera på samtal om litteratur snarare än polemisk debatt.

– Litteraturen är ambivalent och kan härbärgera fler motsättningar. Jag hoppas att det här ska ge energi och bidra till nya möjligheter och en känsla av att saker kan förändras.

Rubrik: Enkät

Johannes Ekholm, författare

Varför behövs de alternativa mässorna?

– Det behövs rum där man kan diskutera litteratur men kommersiella stormässor är kanske inte den bästa platsen. I det här fallet tycker jag att det är ofattbart att Bokmässan inte inser sitt ansvar: att de genom sina handlingar ger en plattform till högerextrema rörelser, som att det inte bidrar konkret till hur människor behandlas och att nazism tas mer på allvar. I Finland har det varit mycket debatt kring att om man ska försvara en demokrati så måste man försvara fascisternas rätt till sina åsikter. Det är ett liberalt argument som har upprepats ända sedan andra världskriget. Och det enda som någonsin har stoppat nazisterna är att inte ge dem utrymme och legitimitet. Nazismen är inte bara en abstrakt tanke utan en ideologi som är direkt kopplad till våld och som hotar vissa människors trygghet.

Aleksander Motturi, författare:

– Det är en reaktion på den liberala hegemonins oförmåga att se hur de högerextrema partierna, rörelserna och tidningarna löper omlott och stärker varandra. När SD blivit rumsrena och inte kan göra anspråk på att vara martyrer för yttrandefriheten, eftersom de nu sitter i riksdagen och hela tiden står i fokus, uppkommer andra grupper med ännu mer extrema åsikter som testar demokratins gränser. Truppförflyttningarna vid den högerextrema fronten pågår konstant. När våldet mot de utsatta grupperna eskalerar är det inte konstigt att en slentrianmässig hänvisning till lagen om yttrandefrihet avfärdas som naiv. Därför behövs alternativa initiativ och tolkningar av lagen som kan inspirera till konstnärliga praktiker som sätter en ny agenda där högerpopulisternas hjärtefråga och problemformulering inte står i fokus.

Maria Sveland, journalist och författare:

– Det behövs dels som en politisk motståndshandling, ett ställningstagande mot Bokmässans agerande att erbjuda utrymme för Nya Tider och dess anhängare (förintelseförnekare, rasister, fascister), dels blir de ett konstruktivt alternativt rum som är fritt från dessa. Jag är trött på att vita, privilegierade människor för teoretiska resonemang om yttrandefrihet i denna diskussion medan andra faktiskt är rädda på riktigt och har upplevt såväl hot och hat som rent fysiskt våld från de här människorna. I den politiskt mörka tid vi lever i just nu är det av största vikt att inte börja glänta på dörren och bjuda in, normalisera och legitimera de här rörelserna. Historien visar oss att det är en farlig väg att gå."

Fakta: Höjdpunkter på de parallella scenerna

ETC Bokmassan

Var: Heden, Göteborg, 29–30 sept. Gratis inträde.

Deltar: Bland andra Jan Guillou, Maria Sveland, Jenny Wrangborg, Lisa Bjurwald, Marianne Lindberg de Geer, Astrid Seeberger, Gudrun Schyman, Rasha Alqasim, Lo Kauppi.

Programpunkter i urval:

"Jag matar kriget med dem jag älskar", poesi av Rasha Alqasim.

"Feministisk romankonst" med Maria Sveland och Lo Kauppi.

"Orgasm" – samtal med Sandra Dahlén och Felicia Mulinari.

"De kallade henne Delhi Braveheart", med journalisten Julia Wiraeus om kvinnors rättigheter i Indien.

"Terrorister och ensamvargar", samtal med Mattias Gardell, Åsa Erlandsson och Gellert Tamas.Samtal och Scener,

Göteborgs litteraturhus

Var: Göteborgs litteraturhus, Världskulturmuseet. 29–30 september.

Deltar: Bland andra Samar Yazbek, Arundhati Roy, Johannes Anyuru, Athena Farrokhzad, Sara Stridsberg, Johannes Ekholm, Aleksander Motturi, Jenny Tunedahl, Anneli Jordahl, Anders Olsson, Karolina Ramqvist.

Programpunkter i urval:

"I skuggan av Förintelsen", samtal mellan Ivar Frischer och Karin Brygger.

"Ska man tala med nazister?". Om debatten kring Nya Tider och Bokmässan. En antologi med samma namn släpps också där en rad journalister och politiker skriver om erfarenheter av att "ta debatten".

"Medborgare. En dikt om rasism." Athena Farrokhzad och Ylva Habel i samtal med Jenny Tunedal.

"Before and after the escape: Life as a homosexual in Syria and Sweden", med journalisten Khaled Alesmael.

"Jag skriver till dig som vet hur våldet känns", samtal om skörhet med Sara Stridsberg, Johannes Anyuru, Ahang Bashi och moderator Elisabeth Hjorth.