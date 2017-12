Asplund bjuder på jazzig jul på Estrad

– Den har blivit en tradition och det är alltid kul att komma hem och göra den. Det är häpnadsväckande att kunna göra det här och hålla i gång en sådan show när många andra lägger ned. Det är ett jazzalternativ till julkonserterna, men ändå lättillgänglig musik, säger Peter Asplund och blåser en bekant julmelodi när vi träffas på ett fik här i stan.

Han har kallats för mannen med sammetsrösten och den gyllene trumpeten. Med sig på turnén har han vokalisterna Isabella Lundgren, Vivian Buczek och Anna Jalkéus och de kommer att bjuda på amerikanska och svenska julklassiker i nya fräscha arrangemang.

– Det blir sammanlagt tio julkonserter i december och turnén inleds i Örebro, innan jag kommer fulladdad till Estrad i Södertälje, säger han.

Södertäljeambassadören och LT:s Kulturpristagare Peter Asplund berättar om sin karriär och om sitt arbete som frilandsmusiker fram till 2010 då han gick över till att bli artist.

– Ja, sedan dess spelar jag bara som solist, alltså inte backar upp andra artister. Bakom mig kan jag ha en kör, blåsorkester, storband, jazztrio, sinfoniettor eller andra konstellationer, säger han och fortsätter:

– Jag har tagit klivet längst fram och det började när jag inledde sångkarriären. Och tack och lov går det väldigt bra nu. 30 procent av det jag gör iscensätter jag själv och 70 procent är saker som andra föreslår eller bjuder in till.

Tröttnar du inte på att göra ”samma” sak hela tiden, det är ändå ett kreativt arbete?

– Nej, jag har inte tröttnat. Det handlar om att hela livet ha tränats i kreativitet och konstnärskap. Man har ett ansvar att hela tiden gå framåt. Det är en kombination av det och att hela tiden spela med de bästa. De bjuder på utmaningar och då gäller det att hela tiden utveckla sig själv. Att alltid vara kreativ och komma på nya saker. Men det är klart att man tröttnar på att höra sig själv emellanåt, då stoppar jag musiken och gör något helt annat, säger Peter Asplund.

Med något helt annat menar han titta på film, läsa en bok eller ta en skogspromenad. Men allt annat Peter gör blir i stället en inspirationskälla.

– Skulle jag lämna ifrån mig trumpeten i någon vecka så fortsätter melodierna forsa i huvudet, säger han.

Som yrkesmusiker, känner du inte pressen att du måste prestera något nytt hela tiden?

– Nja, ingen press att jag inte levererar. Men det är klart att det vore skönt att ibland inte alls ha pressen på sig att behöva prestera och göra något stort. Det är egentligen ett lyxproblem, säger han.

Dagen innan vi träffas har Peter Asplund varit i Norrköping, Linköping och Jönköping och intervjuats för olika medier.

– Det finns många saker man gör runt karriären för att synas. Alla kan ta plats på sociala medierna, så då gäller det att sticka ut för att synas. I går kom jag hem klockan två på natten. Det var en heldagsarbete utan att ha blåst en enda ton i trumpeten. Det är många saker som måste göras, men som inte har med spelet att göra, it's a part of the game och det gäller att hålla reda på båda, säger han och avslutar:

– Dagarna blir fullpepprade och har man planerat rätt så funkar det.

Fakta:

Namn: Peter Asplund.

Ålder: 48 år.

Familj: Frun Lotta och dottern Melina, 4 år.

Bor: Stockholm, har släkten i Södertälje och Nykvarn.

Yrke: Jazzartist.

Intressen: Familjen, film, böcker, promenader, god mat och gott vin.