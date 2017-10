Dramatiska scener när SSK-tränaren kollapsade på isen: "Det bara svartnade"

Dramatiska scener utspelade sig på Hovet före SHL-matchen mellan Djurgården och Färjestad.

Djurgårdsikonen och numera SSK-tränaren Nichlas Falk skulle få sin tröja hissad i taket – men kollapsade på isen under sitt tal.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det bara svarnade, säger han till C More.