Trippelt svenskt när förre SSK-spelaren gjorde poäng i NHL-debuten

Inför den här säsongen beslutade sig Södertäljefostrade Marcus Sörensen att testa lyckan på andra sidan Atlanten.

Främst har han fått hålla till i farmarligan AHL, där han gjort 27 poäng, varav 13 mål, på 39 matcher.

Men i natt fick han äntligen göra sin NHL-debut när hans San Jose Sharks tog sig an Buffalo Sabres.

Och han tog sig in i poängprotokollet direkt. Sörensen grävde fram pucken bakom motståndarkassen, spelade in till Melker Karlsson som blev helt ren i slottet och kunde pricka in 3–1-ledningen bakom Anders Nilsson i Sabreskassen.

Men Buffalo kom tillbaka, och vann matchen med 5–4 efter förlängning.