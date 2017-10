Se Tim Heeds första mål i NHL – överlistar Henrik Lundqvist: "Extra speciellt"

Se Heeds mål i spelaren nedan.

Tim Heed fick debutera i NHL under förra säsongen då han gjorde en match.

Den här säsongen har det blivit sju sex matcher i ligan efter att han slagit sig in i laguppställningen inför mötet med Buffalo 12 oktober.

Inför matchen mot New York Rangers, natten till tisdag svensk tid, hade Heed noterats för två assist på sina fem matcher.

Då kom det första målet när hanöverlistade Henrik Lundqvist med ett skott ur dålig vinkel.

– Jag försökte hitta en passning in i mitten, men vågade inte chansa ifall de skulle bryta. Så jag tänkte att det var lika bra att skjuta. På nåt sätt gick den in, säger Heed till Sportbladet.

Och att det var på landsmannen Henrik Lundqvist gjord det extra speciellt.

– Otroligt skönt, förstås. Man har ju alltid drömt om att göra mål i NHL och att få göra det här, i New York, på ”Henke” ... det gör det verkligen extra speciellt, säger han.

Heed hoppas nu på fler matcher i NHL och har under de matcher han spelat den här säsongen har han spelat 16 minuter och 10 sekunder i snitt per match och avlossat tio skott på mål. Ett av dessa skot har alltså letat sig in i nätmaskorna.

Och nu vill den förre SSK-spelaren mer.

– Jag är nöjd med hur det fungerat. Jag tycker jag blir bättre och bättre, och känner mig mer och mer bekväm, för varje match. Nu gäller det bara att bygga vidare på det jobba hårt, säger han.

