Förre SSK-målvakten hånades av fansen i nattens NHL: "Forsberg suger"

Filip Forsberg öppnade målskyttet när Nashville hemmaslog Chicago med 3–2 i natt. Matchen var bara tre minuter gammal när 23-åringen rakade in sin egen retur bakom förre SSK-målvakten Anton Forsberg.

Det fick fansen i Nashville att, med glimten i ögat, skandera "Forsberg sucks!".

– Hehe, det var lite underligt att höra. Jag tror aldrig jag gjort mål på en Forsberg tidigare. Det ska varit mot just Anton när vi var yngre hemma i Sverige nån gång, men det minns jag i så fall inte. Det var rätt roligt, säger Filip till Sportbladet.

Härnösandskeepern gjorde sin femte start i Chicagomålet den här säsongen och räddade 28 av 31 skott, men överglänstes av en storspelande Pekka Rinne i Nashvilles bur. Finländaren gjorde 37 räddningar varav flera kvalificerade sådana.

Hittills har det bara blivit en seger i Blackhawks för den förre SSK-målvakten som anslöt från Columbus inför den här säsongen. Forsberg tillhörde Södertälje säsongen 2012/2013, och gjorde då 33 allsvenska matcher.

Namnen i Nashville, Filip Forsberg, snittar just nu aningen mer än en poäng per match, totalt har han gjort 25 poäng (12+13) på 24 matcher. Håller den förre Leksandsstjärnan i det snittet kommer han med råge att slå nytt poängbästa i NHL, där han som mest gjort 64 poäng under en och samma säsong tidigare. Det var 2015/2016 när Forsberg gjorde 64 poäng (33+31) på 82 matcher.

