Efter andra raka Stanley Cup-segern – här är Carl Hagelins senaste mästerskapsring

Pittsburgh Penguins la i somras beslag på sin andra raka Stanley Cup efter att de besegrat Nashville i finalen.

Som traditionen gör gällande har spelarna i laget, bland annatCarl Hagelin, nu fått sina mästerskapsringar.

På ringarna finns hyllningar till klubbens tidigare mästerskapssegrar på ena sidan medan det på andra sidan finns spelares namn, nummer och texten "back 2 back" för att påpeka att klubben vunnit Stanley Cup två år i rad.

Ringarna är gjorda i 14 karatigt vitt och gult guld och har närmare 400 diamanter fastsatta på sig för ytterligare nio karat.

På insidan av ringarna finns texten "Play the right way" graverat tillsammans med lagen de besegrade på vägen till mästerskapet samt resultaten i de matchserierna.