VIK levererade under kvalpress – Södertälje föll i stort målkalas

Det hände massor redan i första perioden – häng med här.

1.08 in i matchen snurrade SSK:s Johan Skinnars runt kassen och fick in 0–1 via köksvägen på Henrik Lundberg.

Efter 3.22 kvitterade VIK när Stefan Gråhns skott slank in bakom en skymd Alexander Sahlin.

Sen tog VIK ledningen med 2–1 efter 4.50. Linus Svedlund grävde in en retur på Chris Langkows skott.

Och det var inte allt.

Efter 7.24 och ett kvalitetsrikt powerplay hittade Lucas Carlsson över till Johan Skinnars med en diagonal. Skinnars tog emot och vispade upp 2–2 och sitt andra för kvällen i första krysset.

Fyra mål på drygt sju minuter. Och det kom ett femte.

9.02 in i matchen spelade Niklas Lihagen och Fredrik Johansson in pucken centralt till Simon Karlsson. Den förre SSK-spelaren bombade på ett direktskott – som satt stenhårt i nättaket bakom Sahlin.

Den andra perioden blev inte lika målrik. Men den gav en fullträff.

VIK-forwarden Eddie Davidsson vann puck vid offensiv blå, tog sig över den och chippade mot bortre stolpen. Där kom Jonte Berg i perfekt tajming – och styrde in 4–2 bakom Alexander Sahlin efter 11.04 av mittronden.

I den tredje perioden hade Södertälje ett hyperfarligt powerplay efter 8.07. Men efter mycket om och men lyckades VIK freda kassen och stänga ner det.

Utdelningen för SSK kom i stället efter 13.36. Felix Maegaard–Scheel vann puck i slottet och klippte in 3–4.

SSK begärde sedan timeout efter 17.48 – och tog ut Sahlin direkt för spel sex mot fem.

Då klev VIK-centern Mikael Frycklund fram i ett pressat läge för andra matchen i rad. Och skickade in 5–3 i öppen kasse efter 18.36.

MATCHFAKTA: VIK–SSK 5–3

Första perioden: 0–1 (1.48) Johan Skinnars (), 1–1 (3.22) Stefan Gråhns (Fredrik Johansson), 2–1 (4.50) Linus Svedlund (Chris Langkow), 2–2 (7.24) Johan Skinnars (Lucas Carlsson, Karl Olofsson) spel fem mot fyra, 3–2 (9.05) Simon Karlsson (Fredrik Johansson, Niklas Lihagen)

Andra perioden: 4–2 (11.19) Jonte Berg (Eddie Davidsson, Hampus Larsson)

Tredje perioden: 4–3 (13.36) Felix Maegaard–Scheel ()

Skott: 14–6, 8–8, 8–16

Publiksiffra: 3 455