Uddlöst SSK utan chans – Oskarshamn tog viktiga poäng i slutspelsjakten

Målskyttet för Oskarshamns del började redan med två minuter på klockan. Fredrik Forsberg fick runda Adam Hansen alldeles för enkelt, och skickade upp ett avslut högt bakom Mathias Dahlström, för dagen i SSK-kassen.

2-0 kom drygt halvvägs in i perioden när Mitch Wahl fick kliva in i SSK-zonen och skickade iväg ett lurigt skott som letade sig in mellan benen på Dahlström. SSK, som såg lojt ut under stora delar av matchen, hade egentligen bara en målchans i den första perioden. En power play-variant letade sig fram till Anton Holm, men målkungen skickade avslutet utanför stolpen.

Oskarshamn körde på i den andra perioden, och målen fortsatte komma. 3-0 sköt Anton Karlsson, när han som bortre forward blev helt bortglömd av SSK-försvaret och fri med Dahlström inte gjorde något misstag.

SSK hade en del puck i perioden, men hade oerhört svårt att komma till några farliga skottlägen över huvud taget. 4-0 för Oskarshamn kom i spel fyra mot fyra, när Gustav Ahnelövs skott från blålinjen hittade i nät trots att Dahlström såg relativt oskymd ut.

I det absoluta slutskedet av mittperioden reducerade så SSK, på vad som förmodligen var lagets andra målchans i matchen. Återigen i power play, och återigen var det Anton Holm som fick pucken. Den här gången skickade han dock upp den i nättaket bakom Erik Källgren.

I den tredje perioden klev SSK fram lite spelmässigt, och skapade ett par hyfsade chanser. I stället var det Oskarshamn som gjorde det enda målet i slutperioden, när Manuel Ågren fastställde slutresultatet till 5-1 med mindre än tre minuter kvar att spela. Blytunga poäng i jakten på en plats i slutspelsserien för Oskarshamn – som samtidigt säkrade kontraktet till nästa säsong.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Södertälje SK–IK Oskarshamn 1-5 (0-2, 1-2, 0-1)

Första perioden: 0-1 (02.14) Fredrik Forsberg (Simon Norberg), 2-0 (12.23) Mitch Wahl (Björn Karlsson, Joakim Hagelin).

Andra perioden: 0-3 (28.37) Anton Karlsson (Robin Söderqvist, Filiph Engsund), 0-4 (37.09) Gustav Ahnelöv (Fredrik Styrman, Fredrik Forsberg), 1-4 (39.49) Anton Holm (Fredric Weigel, Marcus Bohman).

Tredje perioden: 1-5 (57.25) Manuel Ågren (Mitch Wahl)

Skotten: 21-28 (6-12, 6-8, 9-8)

Utvisningsminuter: 4-8

Publik: 2 057